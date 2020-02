Apple Watch, personalizzare i messaggi di risposta rapida

Vi spieghiamo come fare a personalizzare, riordinare o disabilitare del tutto le risposte predefinite su Apple Watch per Messaggi, Mail, Facebook Messenger o WhatsApp.

Leggere un messaggio di testo su smartwatch può risultare molto comodo, ma la risposta -per ovvie ragioni- non può essere inviata con le stese modalità. Ecco perché è fondamentale prepararsi un arsenale di frasi già pronte da utilizzare secondo necessità. Vi spieghiamo come fare a personalizzare le risposte predefinite su Apple Watch.

Il sistema di risposte automatiche di Apple Watch non è circoscritto agli iMessage, ma si estende a tutta la messaggistica: ad esempio, funziona anche con Mail, Facebook e WhatsApp, ed è molto semplice da utilizzare.

In generale, avete a disposizione una ventina di riposte personalizzate per Messaggi, una dozzina per Mail e 6 per Facebook, ma potete aggiungerne di nuove se vi servono. L'unica fregatura è che vanno configurati app per app.

Risposte Personalizzate su Messaggi

Aprite l'app Apple Watch su iPhone, e toccate la sezione Apple Watch. Toccate Messaggi > Risposte di default. Toccate una delle frasi presenti, e sostituitela con una di vostro gradimento, e riordinatele se necessario. Da qui inoltre potete disabilitare completamente la feature, se non vi va di ricevere suggerimenti durante le risposte.

Noi abbiamo impostato cose come "Si, grazie" oppure "No, grazie" ma anche "Ora non posso, ti ricontatto dopo." Insomma, pensate alla casistica di possibilità più ampia che vi viene in mente.

Risposte Personalizzate su Mail

Aprite l'app Apple Watch su iPhone, e toccate la sezione Apple Watch. Toccate Mail > Risposte di default. Toccate una delle frasi presenti, e sostituitela con una di vostro gradimento.

Risposte Personalizzate su Facebook Messenger

Su iPhone, aprite l'app Messenger e toccate l'icona delle impostazioni nell'angolo in basso a destra dello schermo. Selezionate Apple Watch dal menu, quindi toccate una risposta preconfezionata e sostituitela con una di vostro gradimento. E così via.

Qualche consiglio

Cercate di personalizzare sul serio i messaggi, perché vi torneranno davvero utili, soprattutto se andate di fretta. Una risposta inadeguata, infatti, rischia di innescare un circolo vizioso di contro-domande per accertarsi che vi siete capiti. Non lesinate coi punti esclamativi o interrogativi e, se serve, piazzate anche qualche Emoji strategico.

Anzi, a scanso di equivoci, indicate chiaramente che la risposta è stata inviata da Apple Watch, altrimenti la gente continuerà a contattarvi pensando che possiate interagire. E non preparatevi solo frasi simpatiche: appuntatevi pure qualcosa di serio. Ci ringrazierete.



