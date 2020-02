Tetris per iPhone (l'originale), addio allo storico titolo su App Store

Di Giacomo Martiradonna lunedì 3 febbraio 2020

Ecco come fare a ottenere gratuitamente Tetris per iPhone. Avete tempo fino al 7 aprile.

Aggiornamento del 03 febbraio 2020

Era dal 2014 che lo storico puzzlegame era su App Store, e dal 2018 che non vedeva l'ombra di un aggiornamento. Negli anni, si era diviso in tre con Tetris Premium, Tetris 2011 e Tetris Blitz. E ora, EA ne ha annunciato il pensionamento a partire da aprile 2020. Il triste annuncio è stato dato con un avviso nelle app:

Hello Fans, è stato un viaggio fantastico finora ma sfortunatamente dobbiamo salutarci. Il 21 aprile 2020, EA Tetris sarà ritirato, e non sarà più disponibile. Ovviamente, potrai godere ancora del gioco e divertirti con qualunque oggetto del gioco fino al 21 aprile 2020. Speriamo di averti regalato molte ore di divertimento, e apprezziamo il tuo continuo supporto. Grazie!

Il Lancio a febbraio 2014

A partire da oggi Apple Store per iOS regala la versione originale di Tetris per iPhone, quella sviluppata da Electronic Arts e normalmente disponibile a 99 centesimi. Ma occorre seguire l'iter corretto.

Come sapete, Apple Store regala di tanto in tanto libri, app e altri contenuti normalmente a pagamento che si può scaricare sul proprio iPhone, iPad e iPod touch. Purtroppo non si tratta di una semplice segnalazione, e il prezzo non si azzera per tutti: occorre proprio passare per la promo e usufruire degli speciali link messi a disposizione da Cupertino. Così facendo, Apple spera di irretire gli utenti e convincerli ad usare l'applicazione mobile per la ricerca delle informazioni sui prodotti e per gli acquisti online.

L'offerta si intitola "Un salto nel passato" e regala Tetris "Gratis per un periodo limitato, in esclusiva per gli utenti dell'app Apple Store" ma scade il prossimo 7 aprile. Quindi converrà affrettarsi prima che la cosa passi in secondo piano e ve ne dimentichiate. Si tratta di un programma di affiliazione differente dall'App della Settimana su App store e che invece riguarda tutti gli utenti indistintamente; in questi giorni, per esempio, c'è Max Axe di Naked Sky Entertainment (1,79€ ora Gratis).

Purtroppo, qui da noi niente libri. Negli USA e nei paesi anglofoni, invece, Apple regala anche Franklin's Valentines. Cosa state aspettando, dunque, scaricate Apple Store se non l'avete, poi toccate "Un salto nel passato" e seguite le istruzioni a schermo; la versione per iPad, tuttavia, si acquista a parte. In ogni caso, buon divertimento.