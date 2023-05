Posso caricare il mio iPhone con il caricabatterie del MacBook? Ecco tutto quello che devi sapere

La continua evoluzione dei dispositivi Apple porta spesso gli utenti a interrogarsi su quali siano le migliori pratiche per la gestione delle loro apparecchiature. Una domanda frequente riguarda la possibilità di caricare l’iPhone utilizzando il caricabatterie del MacBook. In questo articolo, ti spiegheremo dettagliatamente come e perché è possibile farlo.

La ricarica rapida: un’opzione pratica e sicura

Le raccomandazioni per la ricarica rapida dell’iPhone (o dell’iPad) includono solitamente l’acquisto dell’adattatore di alimentazione da 20W di Apple o simili. Tuttavia, cosa succede se utilizzi un caricabatterie USB-C più potente proveniente dal tuo MacBook Pro o MacBook Air? E quali iPhone e iPad possono essere ricaricati rapidamente con i caricabatterie MacBook di Apple o con opzioni di terze parti?

La ricarica rapida offre fino al 50% della batteria in 30 minuti. Ma acquistare un nuovo cavo USB-C da Lightning e un blocco di ricarica da 20W di Apple costa $40. Le opzioni di terze parti costano meno, ma perché non utilizzare qualcosa che hai già?

La buona notizia è che gli iPhone e gli iPad moderni funzionano con tutti i caricabatterie USB-C MacBook, fino al modello da 140W. Anche se può sembrare strano, è sicuro utilizzare i caricabatterie USB-C di Apple più potenti, poiché è il tuo iPhone o iPad a determinare la potenza che riceve, non il caricabatterie. Apple effettua persino i propri test con l’intera gamma dei suoi adattatori di alimentazione USB-C.

Apple afferma che i seguenti dispositivi iOS sono compatibili con i suoi adattatori da 18W, 20W, 29W, 30W, 61W, 87W, 96W e 140W per la ricarica rapida:

– iPhone 8/8 Plus e successivi

– iPad Pro 12,9 pollici (1a generazione e successivi)

– iPad Pro 11 pollici (1a generazione e successivi)

– iPad Pro 10,5 pollici

– iPad Air 3a generazione e successivi

– iPad mini 5a generazione e successivi

Apple sottolinea che è possibile utilizzare il suo cavo USB-C da Lightning o che “un adattatore di alimentazione USB-C di terze parti comparabile che supporta USB Power Delivery (USB-PD)” funzionerà anche come la serie Powerline di Anker.

Se stai cercando un caricabatterie USB-C più flessibile o vuoi un extra, il caricabatterie USB-C dual-port da 40W di Anker e il caricabatterie a 3 porte da 65W sono ottime scelte per caricare rapidamente iPhone e iPad contemporaneamente. Con l’iPhone 13 e 14 Pro Max in grado di assorbire fino a 27W di potenza, l’utilizzo di adattatori di alimentazione da 30W+ ti fornirà i tempi di ricarica più rapidi.

Ciò significa che non devi preoccuparti di danneggiare il tuo iPhone o iPad utilizzando un caricabatterie MacBook più potente. Il dispositivo riconosce automaticamente il flusso di energia e assorbe solo la quantità di corrente necessaria. Pertanto, non importa se colleghi il tuo iPhone a un adattatore da 96W o 140W; il dispositivo non sarà sovraccaricato né subirà danni a causa di un’eccessiva alimentazione.

Inoltre, vale la pena ricordare che l’utilizzo di un caricabatterie più potente non significa necessariamente che il tuo dispositivo si caricherà più velocemente. Al di là di una certa soglia, l’iPhone o l’iPad non saranno in grado di assorbire energia più velocemente, quindi l’utilizzo di un adattatore più potente non avrà un effetto significativo sulla velocità di ricarica.

Ad esempio, l’iPhone 13 e l’iPhone 14 Pro Max possono assorbire fino a 27W di potenza. Quindi, utilizzare un adattatore da 30W (o superiore) ti fornirà i tempi di ricarica più rapidi. Tuttavia, utilizzare un adattatore da 96W non farà caricare l’iPhone più velocemente rispetto a un adattatore da 30W, perché l’iPhone non è in grado di assorbire più di 27W di potenza.

C’è anche un altro vantaggio nell’utilizzare il caricabatterie del MacBook per caricare il tuo iPhone o iPad: la convenienza. Se viaggi spesso o se semplicemente preferisci minimizzare la quantità di cavi e adattatori che devi portare con te, l’uso del caricabatterie MacBook per caricare il tuo iPhone o iPad può semplificare le cose.

La risposta alla domanda “Posso caricare il mio iPhone con il caricabatterie del MacBook Pro?” è un chiaro e rassicurante “sì”. Non solo è sicuro farlo, ma può anche essere un modo conveniente per ridurre la quantità di accessori di cui hai bisogno. Tuttavia, è importante ricordare che, nonostante la compatibilità dei dispositivi Apple con una vasta gamma di adattatori di alimentazione, la velocità di ricarica del tuo dispositivo sarà limitata dalle sue specifiche tecniche. Quindi, anche se puoi utilizzare un adattatore di alimentazione più potente, potrebbe non tradursi necessariamente in una ricarica più rapida.