Plastificatrice termica 3 in 1 a soli 26€ su Amazon: ne rimangono pochissime

Ti presentiamo un dispositivo super versatile ed utilissimo per ottimizzare la tua postazione di lavoro. Parliamo della Plastificatrice termica 3 in 1 Amazon Basics, oggi disponibile su Amazon a soli 26 euro con uno sconto conveniente del 29%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Coglia questa occasione al volo, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Plastificatrice termica 3 in 1 Amazon Basics: come utilizzarla

La Plastificatrice termica 3 in 1 Amazon Basics è uno strumento multifunzionale che plastifica, rifinisce, smussa gli angoli e perfora. La promozione, tra l’altro, include 10 pouches per plastificazione A4.

Questo modello è veloce ed efficiente, con una modalità di utilizzo davvero più semplice che mai in quanto si riscalda in soli tre minuti e plastifica 300 mm al minuto.

Inoltre è dotata di pulsante anti-inceppamento ABS per far scorrere gli elementi in modo fluido. Nello specifico, per ridurre il rischio di inceppamento, si consiglia di inserire prima il bordo sigillato e di assicurarsi che i documenti siano perfettamente allineati e non siano storti.

Una specifica importante del dispositivo è il suo sistema avanzato a doppio rullo che impedisce la formazione di grinze, bolle e pieghe per garantire una plastificazione fluida, veloce e silenziosa in qualsiasi momento.

Il suo design multifunzione supporta pouches da 230 mm (formato busta da lettera) nell’imboccatura, e anche pouches da 160 mic (2 da 80 mic) e da 250 mic (2 da 125 mic). Per questo è ideale per lettere professionali, documenti legali, biglietti da visita e carta fotografica.

Oggi la Plastificatrice termica 3 in 1 Amazon Basics è disponibile su Amazon a soli 26 euro con uno sconto conveniente del 29%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Coglia questa occasione al volo, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.