Più 200 GB al mese per navigare quanto vuoi: la nuova offerta di ho.

Con l’arrivo dell’estate e di tante occasioni per trascorrere più tempo fuori casa diventa fondamentale avere una buona tariffa che ci permetta di comunicare senza doversi preoccupare di limiti o costi aggiuntivi. La soluzione ideale arriva da ho., l’operatore virtuale di Vodafone Italia, che ha lanciato un’offerta davvero vantaggiosa, riservata ai clienti di Iliad, Coop Voce, Poste Mobile e altri operatori virtuali.

La nuova offerta di ho. con 200 GB al mese e minuti illimitati

La nuova offerta ho. Sempre di più offre 200 GB di traffico dati al mese e SMS e chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali per soli 9,99 euro. L’offerta, attivabile comodamente online con ricezione della SIM direttamente a casa o con ritiro in edicola, non prevede costi di attivazione.

Al momento dell’acquisto dell’offerta si pagano soltanto 10 euro che vanno a coprire il costo del primo mese di traffico. Il primo addebito di 9,99 euro, quindi, arriva soltanto il mese successivo.

Il piano tariffario include chiamate e SMS illimitati verso i numeri italiani di rete fissa e mobile e 200 GB di traffico dati che possono essere usati per navigare su tutti i nostri dispositivi, anche usando il telefono come hotspot. Sono inclusi nel pacchetto di 200 GB anche 6,6 GB da usare per navigare all’estero all’interno dei Paesi UE.

L’offerta è vantaggiosa, ma al contrario degli altri piani tariffaria di ho., questa non prevede l’opzione Riparti: se si terminano i 200 GB entro la fine del mese, non si potrà continuare a navigare fino al rinnovo successivo.

Come tutte le altre tariffe ho., ho. Sempre di più non ha costi nascosti offre gratuitamente servizi come il trasferimento di chiamata, l’avviso di chiamata e il servizio SMS di avviso per le chiamate ricevute mentre il telefono è spento o non raggiungibile. I consumi possono essere controllati dall’app mobile e da lì si possono anche attivare la ricezione di SMS a pagamento o le chiamate verso i numeri speciali che sono bloccate di default.

Chi può attivare la nuova offerta di ho.?

La nuova offerta è riservata ai clienti che chiedono la portabilità del proprio numero da Iliad, Coop Voce, Poste Mobile e altri operatori. Si hanno 15 giorni di tempo dall’attivazione della SIM ho. per completare la richiesta di portabilità. Nel caso in cui il passaggio dal vecchio operatore non fosse completato entro questo termine, l’offerta mensile si rinnoverebbe al costo di 17,99 euro. È anche previsto il periodo di prova dell’offerta per 30 giorni: se al termine del periodo non si è soddisfatti si può chiedere il rimborso dei costi sostenuti.

In collaborazione con Ho. Mobile