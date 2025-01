Piccolo ma potente: iPad mini A17 Pro con display Liquid Retina da 8,3" in OFFERTA su Amazon

iPad Mini, oggi, viene messo in offerta su Amazon con uno sconto piccolo ma significativo dell’8% per un costo totale e finale d’acquisto di 712,99€. Un’offerta molto interessante per chi è alla ricerca di un ottimo tablet.

iPad Mini in offerta su Amazon: le caratteristiche

L’iPad mini racchiude tutta la potenza e la versatilità di un iPad in una taglia XS. Il suo display Liquid Retina da 8,3″ offre colori vividi e dettagli incredibili grazie alla tecnologia True Tone, alla gamma cromatica P3 e alla bassa riflettanza, per immagini sempre spettacolari.

Dotato del potentissimo chip A17 Pro, l’iPad mini garantisce prestazioni grafiche ultraveloci e una batteria che dura tutto il giorno, così puoi lavorare, studiare o divertirti senza interruzioni. Con un’archiviazione di partenza da 128GB, hai spazio in abbondanza per app, foto, video e documenti.

Grazie a iPadOS, il tuo iPad mini diventa ancora più intuitivo ed efficiente: puoi utilizzare più app contemporaneamente, scrivere a mano nei campi di testo con Apple Pencil Pro e modificare immagini con precisione. Inoltre, su App Store trovi oltre un milione di applicazioni per ogni esigenza.

La fotocamera frontale da 12MP con ultra-grandangolo e Inquadratura automatica assicura selfie perfetti e videochiamate sempre nitide. La fotocamera posteriore da 12MP con flash True Tone è ideale per scattare foto, girare video in 4K e digitalizzare documenti. La connettività USB-C e Wi-Fi 6E garantisce trasferimenti rapidi, mentre il 5G ti permette di restare connesso ovunque.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.