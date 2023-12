Personal Voice, la funzione di iOS 17 che aiuta l'utente ad essere autonomo

Apple ha recentemente introdotto due funzionalità innovative, Live Speech e Personal Voice, che stanno rivoluzionando il modo in cui le persone con disabilità comunicano. Queste tecnologie offrono strumenti vitali per preservare l’autonomia comunicativa, specialmente per individui con condizioni progressive come la distrofia muscolare facio-scapolo-omerale (FSHD). Un esempio lampante di come queste funzionalità stiano cambiando vite è la storia di Tristram Ingham, medico, ricercatore e leader della comunità dei disabili in Nuova Zelanda.

Personal Voice, la funzione di iOS 17 che ricrea la tua voce su iPhone

Live Speech e Personal Voice: Una Svolta nell’Accessibilità Lanciate con iOS 17, queste funzionalità sono state progettate per aiutare persone come Ingham, che affrontano la potenziale perdita della voce parlante. Personal Voice permette agli utenti di creare una voce personalizzata registrando 15 minuti del proprio audio seguendo istruzioni di testo. Ingham ha trovato il processo semplice e ha espresso sollievo nel sentire una voce che riflette il suo stile di parlare.

Un Strumento per Mantenere l’Unicità e l’Autonomia La funzionalità Personal Voice di Apple è più di un semplice strumento di accessibilità; è un mezzo per preservare l’identità individuale. Blair Casey, direttore esecutivo dell’organizzazione no-profit Team Gleason, sottolinea l’importanza di mantenere la propria voce unica, specialmente per coloro che affrontano malattie come la sclerosi laterale amiotrofica (SLA). Questi strumenti non solo aiutano a comunicare ma anche a conservare l’essenza dell’individuo.

Design Inclusivo: La Filosofia di Apple Sarah Herrlinger, direttore senior delle politiche e delle iniziative globali di accessibilità di Apple, afferma che l’azienda progetta pensando a tutti, inclusi gli individui con disabilità. Questo approccio inclusivo è evidente nelle nuove funzionalità, che consentono agli utenti di digitare e far pronunciare le proprie frasi ad alta voce, supportando metodi di input alternativi come Switch Control e AssistiveTouch.

For those at risk of speech loss, we’ve made it possible to preserve your voice on your devices so even if you can no longer speak, you can still sound like you. It’s remarkable to see the experiences this technology helps preserve, while also protecting your privacy. pic.twitter.com/Vir3VQbhOA — Tim Cook (@tim_cook) November 30, 2023

L’Impatto di Live Speech nella Vita Quotidiana Per Ingham, la funzione Live Speech di Apple è più di un semplice strumento tecnologico; è un mezzo per continuare a contribuire significativamente alla sua comunità e mantenere connessioni personali. Che si tratti di leggere favole della buonanotte ai suoi nipoti o di svolgere il suo lavoro, la tecnologia di Apple gioca un ruolo cruciale nel preservare la sua voce e arricchire la sua vita.

Conclusione: Un Futuro di Comunicazione Accessibile Le nuove funzionalità di Apple rappresentano un passo avanti significativo nel campo dell’accessibilità, offrendo speranza e soluzioni pratiche per coloro che affrontano sfide comunicative. Con Live Speech e Personal Voice, Apple non solo fornisce strumenti per facilitare la comunicazione ma anche per preservare l’unicità e l’autonomia degli individui. Queste innovazioni dimostrano l’impegno di Apple nel rendere la tecnologia accessibile e inclusiva, migliorando la vita di milioni di persone in tutto il mondo.