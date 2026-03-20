Perplexity entra nella salute digitale: cosa cambia con Apple Health e AI

Sta emergendo una nuova direzione per le app dedicate al benessere personale, e questa volta non si parla solo di contare passi o ore di sonno, ma di trasformare i dati sanitari in risposte più utili e meno generiche.

Perplexity ha annunciato una nuova piattaforma chiamata Perplexity Health, pensata per riunire in un unico spazio dati provenienti da fonti diverse come Apple Health, cartelle cliniche elettroniche, esami di laboratorio e dispositivi indossabili. L’idea è semplice: permettere agli utenti di fare domande partendo dai propri dati reali, non da risultati generici trovati sul web.

È un passaggio che pesa più di quanto sembri, perché sposta l’intelligenza artificiale da semplice strumento informativo a supporto più vicino alla vita quotidiana. Invece di leggere consigli validi per tutti, il sistema prova a costruire risposte che tengano conto dell’attività fisica recente, della storia cardiaca o dei valori emersi dagli esami.

Cosa può fare davvero questa nuova piattaforma

Secondo quanto comunicato, Perplexity Health funziona come una dashboard centrale per dati che di solito restano sparsi tra app, referti e servizi diversi. Oltre all’integrazione con Apple Health, la piattaforma supporta cartelle cliniche elettroniche collegate a oltre 1,7 milioni di strutture sanitarie e provider, oltre a servizi come Fitbit, Withings, Ultrahuman e Clue. Il supporto per Oura e Function è atteso in seguito.

Nel concreto, questo significa poter chiedere all’assistente di costruire un piano di allenamento, preparare un riepilogo prima di una visita medica oppure generare indicazioni alimentari più personalizzate. Il sistema usa più agenti AI che lavorano in parallelo attraverso Perplexity Computer, cercando di collegare dati recenti e storico personale in una risposta unica.

Per l’utente comune, il vantaggio potenziale è evidente: meno dati dispersi e più possibilità di capire meglio ciò che sta succedendo, soprattutto quando si devono leggere valori, confrontare tendenze o arrivare più preparati a un appuntamento medico.

Perché questa integrazione con Apple Health conta davvero

L’aspetto più interessante è proprio il collegamento con Apple Health, perché l’iPhone è già il punto in cui molte persone raccolgono in automatico passi, battito, sonno, farmaci e altre informazioni quotidiane. Inserire questi dati in una piattaforma AI cambia il livello della risposta: non più consigli generici, ma spiegazioni che partono almeno in parte da un contesto reale.

È anche un segnale di mercato chiaro. L’azienda si muove in una direzione già intrapresa da altri servizi, compresi strumenti simili che provano a usare i dati sanitari archiviati su iPhone come base per risposte più pertinenti. In questo senso, la salute personale sta diventando uno dei terreni più delicati e più competitivi per l’intelligenza artificiale.

Il vero nodo resta la fiducia

Quando si parla di salute, però, la novità non basta da sola. Perplexity afferma che le risposte si basano su letteratura medica premium, linee guida cliniche e articoli peer reviewed, con citazioni dirette alle fonti usate. Inoltre ha creato un advisory board composto da medici, ricercatori e figure del settore health-tech per valutare il sistema secondo standard basati sulle evidenze.

Resta però il punto più sensibile di tutti: la privacy. L’azienda dice che i dati sanitari sono cifrati sia in transito sia a riposo, che gli utenti possono scollegare le fonti o cancellare le informazioni in qualsiasi momento e che questi dati non vengono venduti a terzi né usati per addestrare i modelli AI. Sono promesse importanti, ma su temi così delicati saranno proprio trasparenza e controllo a fare la differenza nel tempo.

Quando arriva e per chi

Il lancio iniziale di Perplexity Health on Computer è previsto nelle prossime settimane per gli abbonati Pro e Max negli Stati Uniti, con un’estensione più ampia annunciata in un secondo momento. Questo significa che, almeno per ora, non si tratta di una funzione già disponibile a tutti, ma di un primo passo che servirà anche a capire come verrà accolta.

Il punto vero, però, è un altro: la salute digitale sta smettendo di essere un archivio passivo di dati e sta diventando qualcosa che prova a spiegare, collegare e suggerire. Se questa direzione reggerà anche alla prova dell’affidabilità, il cambiamento non sarà soltanto tecnico, ma molto più vicino alle decisioni quotidiane che riguardano il corpo, le abitudini e il rapporto con le cure.