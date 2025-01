Pasti sani e gustosi con la friggitrice ad aria Philips al 33% di sconto

Philips è un’azienda capace di offrire tanti prodotti di qualità in ogni settore dell’elettronica di consumo e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto XL del 33% sulla sua friggitrice ad aria che viene venduta a 79,99€.

Friggitrice ad aria Philips 13 in 1: tutte le caratteristiche

La friggitrice ad aria Philips ti permette di preparare piatti sani e gustosi, con un risparmio significativo di grassi. Grazie alla tecnologia avanzata, puoi ridurre fino al 90% di grassi rispetto alla frittura tradizionale*, offrendo risultati croccanti e saporiti senza rinunciare alla salute. Oltre a friggere, questo dispositivo versatile frigge, cuoce al forno, arrostisce, griglia e riscalda, permettendoti di preparare una vasta gamma di piatti con un solo apparecchio.

Con la tecnologia Rapid Air e l’innovativo design a “stella marina”, la friggitrice ad aria garantisce una circolazione ottimale dell’aria calda, che consente di cucinare cibi croccanti all’esterno e teneri all’interno, per risultati perfetti in ogni preparazione.

La pulizia senza sforzo è uno dei punti di forza della friggitrice Philips: le componenti sono rimovibili e lavabili in lavastoviglie, per rendere la manutenzione semplice e veloce. Inoltre, la friggitrice ad aria Philips cuoce fino al 50% più velocemente rispetto a un forno tradizionale e ti permette di risparmiare fino al 70% di energia, rendendo ogni preparazione ancora più conveniente.

Non perdere l’occasione di rendere la tua cucina più sana e pratica. Scarica l’app HomeID per accedere a numerose ricette personalizzate e segui i passaggi per preparare piatti deliziosi, veloci e leggeri.

Oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto XL del 33% sulla friggitrice ad aria Philips che viene venduta a 79,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.