Ora puoi dire addio alle file al Comune, è ufficiale: si fa tutto direttamente online

Va precisato subito un aspetto importante rispetto a come la notizia sta circolando: il cambiamento non consiste in un nuovo servizio che il cittadino attiva direttamente da casa, ma in un accesso diretto che le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi pubblici hanno ora all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), tramite la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND).

In pratica, dal momento in cui questa interoperabilità è attiva, un ente pubblico che ha bisogno di verificare un dato anagrafico — residenza, stato di famiglia, dati identificativi — può consultarlo direttamente alla fonte, senza dover più chiedere al cittadino di procurarsi un certificato o un’autocertificazione da un altro ufficio e consegnarla di persona. Pensiamo a un caso tipico: l’iscrizione a scuola di un figlio, la richiesta di una prestazione sanitaria, o una pratica fiscale che in passato avrebbe richiesto di passare prima all’anagrafe del Comune per un certificato di residenza, e solo dopo allo sportello dell’ente che ne aveva effettivamente bisogno.

Addio file al Comune: si fa online direttamente

È proprio questo il meccanismo dietro all'”addio alle file”: non che le pratiche si facciano ora online tramite un portale dedicato al cittadino, ma che buona parte delle pratiche che prima richiedevano di passare fisicamente da uno sportello all’altro per raccogliere certificati diventano superflue, perché l’ente che ne ha bisogno se li procura da solo attraverso il canale digitale tra amministrazioni.

Il principio giuridico alla base — l’obbligo per le amministrazioni di acquisire d’ufficio i dati già in possesso di un’altra amministrazione, invece di richiederli al cittadino — non è del tutto nuovo: era già previsto dalla normativa sulla semplificazione amministrativa, ma la sua applicazione pratica era finora frenata dalla mancanza di un’infrastruttura tecnica comune capace di collegare in modo sicuro e standardizzato le banche dati dei diversi enti. La PDND punta a colmare proprio questo divario tecnico.

Il Ministero dell’Interno ha annunciato che monitorerà gli accessi effettuati tramite la PDND: in caso di utilizzi non coerenti con le finalità dichiarate dall’ente richiedente, sono previste segnalazioni e controlli, con la possibilità di sospendere il servizio di accesso per gli enti che non rispettano le procedure di sicurezza previste.

Il beneficio concreto per il cittadino resta comunque tangibile: meno viaggi tra un ufficio e l’altro, meno duplicazioni di documenti già in possesso della Pubblica Amministrazione, e procedure potenzialmente più rapide — anche se la “fila” scompare non perché si faccia tutto da un’app, ma perché a muoversi, ora, sono i dati e non più le persone. Resta comunque possibile, per chi ne ha bisogno per usi personali (ad esempio la consegna a un privato o a un’azienda estera), scaricare gratuitamente i propri certificati anagrafici direttamente dal portale ANPR o dall’app IO, un servizio distinto da quello riservato alle amministrazioni ma altrettanto utile per ridurre le code fisiche agli sportelli comunali.