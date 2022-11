Il nome non è particolarmente originale, dobbiamo ammetterlo, ma il Pad Air di OPPO è un dispositivo che in tanti potrebbero/dovrebbero considerare come una alternativa decisamente più economica agli iPad di Apple. Prima di passare alle sue specifiche tecniche, ti segnalo che oggi puoi acquistare il tablet con Snapdragon 680 a 199,99 euro, ovvero 100 euro in meno rispetto al prezzo di listino. La spedizione è gratuita per tutti gli abbonati a Prime.

Pad Air: il tablet secondo Oppo

L’Oppo Pad Air è un tablet con display LCD da 10,36 pollici, con frequenza d’aggiornamento a 120Hz (di campionamento) e risoluzione di 2000 x 1200 pixel. Il suo cuore pulsante è il processore Qualcomm Snapdragon 680, ben supportato da 4GB di RAM e 64GB di archiviazione espandibile fino a 512GB. Avrai dunque capito che si tratta di un device ideale tanto per la produttività quanto per l’intrattenimento (a proposito, hai letto l’ultima su Netflix?).

A completare la scheda tecnica ci pensano le connessioni Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.1, la batteria da 7100mAh, il supporto alla ricarica rapida, l’altoparlante quadruplo Dolby Atmos e un sistema di fotocamere di tutto rispetto.

Tra i punti forti del tablet di Oppo c’è ovviamente il design. È un dispositivo leggerissimo (solo 440g), con un profilo ultrasottile. Ecco perché si chiama “Air”, perché lo puoi portare ovunque senza avvertirne il peso.

Le cornici sono simmetriche e abbastanza sottili (in stile Apple e Samsung per intenderci), e sul retro vanta una sezione con una particolare finitura tridimensionale che rende il tablet ancora più intrigrante.

Il sistema operativo è ovviamente Android, quindi potrai scaricare tutte le più popolari app (produttività, intrattenimento, social network) dal Play Store.

L’OPPO Pad Air è un dispositivo del 2022 e sarebbe davvero un peccato non approfittare dello sconto di 100 euro attualmente disponibile su Amazon. E poi, con queste specifiche, credo ci sia poco da pensarci su. Vero?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.