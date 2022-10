Dopo la tradizionale – ma fortunatamente breve – fase di preordine, il nuovo iPad “base” di Apple è acquistabile su Amazon. Tutte le configurazioni sono al momento indicate come in disponibilità immediata, con spedizione gratuita per tutti gli abbonati a Prime.

Si parte da 589 euro per il modello Wi-Fi con 64GB d’archiviazione interna. Ti ricordo infine che puoi optare anche per il pagamento a rate scegliendo l’apposito servizio offerto da Amazon, gratuito e senza costi aggiuntivi.

Modello solo Wi-Fi

64GB a 589€: Azzurro, Rosa, Argento, Giallo

256GB 789€: Azzurro, Rosa, Argento, Giallo

Modello Wi-Fi + Cellular

64GB a 789€: Azzurro, Rosa, Argento, Giallo

256GB 989€: Azzurro, Rosa, Argento, Giallo

iPad 10a Gen

Un design spettacolare

Il nuovo iPad ha un design all-screen ed è disponibile in quattro splendidi colori: blu, rosa, giallo e argento. Il display Liquid Retina da 10,9″ si estende fino ai bordi del dispositivo: l’utente ha quindi a disposizione un’area dello schermo più grande per usare le app, giocare e divertirsi, il tutto mantenendo quasi le stesse dimensioni della generazione precedente. Il nuovo display Liquid Retina offre un’esperienza visiva davvero spettacolare con una risoluzione di 2360×1640 pixel, circa 4 milioni di pixel, 500 nit di luminosità e tecnologia True Tone.

Il Touch ID è stato spostato nel tasto superiore, così è più facile sbloccare il dispositivo, accedere alle app o usare Apple Pay.

La potenza dell’A14 Bionic

Grazie al potente chip A14 Bionic, la CPU è più performante del 20% e la grafica migliore del 10% rispetto alla generazione precedente. Le funzioni avanzate di machine learning sono rese possibili da un Neural Engine 16 core nel chip A14 Bionic, con il doppio dei core rispetto al chip A13, aumentando le prestazioni di apprendimento automatico fino all’80%. Il chip A14 Bionic offre un livello notevole di prestazioni ed efficienza energetica, ideale per attività di tutti i giorni come lavorare a progetti scolastici, editing video ad alta risoluzione, o giochi che richiedono una elevata potenza grafica.

Fotocamera aggiornata

La fotocamera frontale ora si trova sul lato orizzontale, una novità assoluta per iPad, così l’utente guarderà sempre l’obiettivo durante una chiamata FaceTime o quando registra un video da pubblicare sui social. Il sensore della fotocamera frontale orizzontale da 12MP con ultra-grandangolo e l’angolo di campo da 122° supportano la funzione Inquadratura automatica, che segue automaticamente i movimenti del soggetto per mantenerlo al centro dell’inquadratura.

La nuova fotocamera posteriore da 12MP con grandangolo permette di ottenere foto ad alta risoluzione e video 4K dettagliati, e supporta anche i filmati in slow-motion a 240 fps.

I due microfoni sono progettati per funzionare in perfetta sintonia con le fotocamere, catturando l’audio da quella in uso per minimizzare i rumori di fondo. I nuovi altoparlanti stereo in orizzontale e il display più grande regalano un’esperienza di visualizzazione spettacolare.

Connettività

Chi ha un iPad può fare ancora di più, grazie alla connettività wireless più veloce. Grazie al Wi-Fi 6, le connessioni sul nuovo iPad sono il 30% più veloci rispetto alla generazione precedente che supportava lo standard Wi-Fi 802.11ac. Nei modelli con connettività cellulare, il 5G permette di raggiungere velocità di picco fino a 3,5 Gbps in condizioni ottimali, per accedere a file, comunicare e guardare contenuti in streaming ovunque. Inoltre, grazie al supporto per Gigabit LTE, schede SIM fisiche ed eSIM con attivazione on-device, iPad offre la massima flessibilità quando si tratta di connessioni. La porta USB-C permette di collegare una vasta gamma di accessori e una ricarica più veloce se usata insieme ad alimentatori con una potenza maggiore.