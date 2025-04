OpenAI valuta l'acquisto di Chrome dopo le accuse antitrust contro Google

In un contesto di accese discussioni sull’antitrust e il monopolio nel mercato della ricerca, una dichiarazione di Nick Turley, responsabile del prodotto ChatGPT di OpenAI, ha suscitato particolare interesse. Durante un’importante udienza giudiziaria, Turley ha affermato che l’azienda sarebbe pronta a valutare l’acquisizione di Chrome, qualora Google fosse costretta a cederlo. Questa possibilità nasce dall’accusa di monopolio illegale mossa dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ) contro Google nel 2024, che potrebbe portare a misure correttive senza precedenti.

Attualmente, Chrome domina con circa il 61% del mercato americano dei browser. Per OpenAI, l’acquisizione rappresenterebbe una svolta strategica, permettendo di integrare il proprio servizio SearchGPT con dati di ricerca in tempo reale, migliorando significativamente le tecnologie basate sull’intelligenza artificiale. Questa prospettiva non solo rafforzerebbe la posizione di OpenAI nel settore, ma potrebbe anche ridefinire gli equilibri tecnologici globali.

Il DoJ ha avanzato ulteriori proposte per garantire una concorrenza più equa. Tra queste, la cessione del sistema operativo Android e l’obbligo per Google di condividere i propri dati di ricerca con i concorrenti. Inoltre, è stata suggerita la possibilità per i publisher di escludere i propri contenuti dall’addestramento dei modelli di intelligenza artificiale di Google. Tali misure mirano a limitare l’influenza di Google e a creare un ecosistema più competitivo.

Dal canto suo, Google ha reagito con fermezza, definendo queste proposte una “agenda interventista radicale”. L’azienda sostiene che tali misure potrebbero compromettere la privacy degli utenti e ridurre la qualità dei suoi prodotti. Inoltre, Google avverte che una regolamentazione troppo severa potrebbe indebolire la leadership tecnologica degli Stati Uniti, favorendo indirettamente concorrenti come Microsoft e OpenAI stessa.

La possibile vendita di Chrome a OpenAI rappresenterebbe un punto di svolta nel settore tecnologico. Non solo fornirebbe a OpenAI un canale di distribuzione di primo piano, ma garantirebbe anche l’accesso a dati preziosi per l’addestramento e l’ottimizzazione dei modelli di intelligenza artificiale. Tuttavia, questa mossa solleva interrogativi sull’efficacia delle regolamentazioni antitrust nel promuovere una concorrenza realmente equa.

Il dibattito in corso evidenzia la complessità delle dinamiche del mercato tecnologico, dove il confine tra innovazione e monopolio è sempre più sottile. La decisione del giudice Amit Mehta potrebbe quindi avere implicazioni di vasta portata, non solo per Google e OpenAI, ma per l’intero settore tecnologico globale.