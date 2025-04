OpenAI arricchisce ChatGPT con strumenti avanzati per lo shopping

La recente evoluzione di ChatGPT, firmata OpenAI, rappresenta un passo decisivo verso una nuova frontiera dell’esperienza di acquisto online. L’intelligenza artificiale, già celebre per le sue capacità conversazionali, si trasforma ora in un assistente per lo shopping che punta a ridefinire il modo in cui esploriamo e scegliamo prodotti su Internet. Questo aggiornamento porta con sé un’innovativa funzione di ricerca visiva, che consente agli utenti di navigare tra schede prodotto dettagliate e intuitive, complete di immagini, prezzi, valutazioni e sintesi delle recensioni.

Una delle caratteristiche più apprezzabili di questa piattaforma è l’assenza totale di pubblicità. In un panorama dominato da motori di ricerca e piattaforme commerciali spesso influenzati da contenuti sponsorizzati, ChatGPT offre un approccio completamente organico, mettendo al centro l’utente e le sue necessità. La funzione “Chiedi informazioni su questo” permette inoltre di approfondire ogni aspetto di un prodotto, rendendo il processo di acquisto non solo più trasparente, ma anche più coinvolgente.

Grazie ai nuovi strumenti shopping, l’esperienza è ulteriormente arricchita da raccomandazioni personalizzate basate su preferenze individuali come budget, stile e interessi. Tuttavia, è importante sottolineare che alcune di queste funzionalità potrebbero subire limitazioni in paesi con normative più stringenti in materia di privacy online, come l’Unione Europea e il Regno Unito.

L’aggiornamento non si limita alla sola personalizzazione. La piattaforma introduce anche filtri avanzati e citazioni multiple, che consentono agli utenti di verificare le informazioni da fonti diverse. Questo approccio mira a migliorare la fiducia dell’utente nei risultati proposti, offrendo al contempo suggerimenti di ricerca in tempo reale e completamenti automatici per rendere le query più rapide ed efficaci.

Un ulteriore punto di forza è la disponibilità globale di queste funzionalità, che possono essere utilizzate sia tramite la versione web che attraverso le app mobili, garantendo un accesso facile e immediato a tutti. Anche gli utenti della versione gratuita possono beneficiare di questi strumenti senza dover effettuare alcuna registrazione. Inoltre, per chi utilizza WhatsApp, è stato attivato un servizio dedicato al numero 1-800-ChatGPT, che permette di ricevere risposte rapide e aggiornamenti direttamente sulla piattaforma di messaggistica.