OpenAI amplia le opzioni per i modelli personalizzati di GPT

OpenAI ha deciso di offrire agli utenti di ChatGPT una maggiore flessibilità nella selezione dei modelli, introducendo una varietà di nuove opzioni che vanno ben oltre il tradizionale GPT-4o.

Introdotti nel 2023, i GPT personalizzati hanno dimostrato la loro utilità in numerosi ambiti, grazie alla capacità di combinare istruzioni specifiche, conoscenze aggiuntive e competenze mirate. Si sono rivelati strumenti preziosi per automatizzare attività ripetitive, come la gestione dei contenuti sui social media, e per supportare progetti educativi, offrendo un sistema in grado di memorizzare prompt e comportamenti predefiniti. Ora, grazie a questo aggiornamento, gli utenti possono scegliere tra una gamma di modelli, inclusi GPT-4o, o3, o4-mini, o4-mini-high, GPT-4.5, GPT-4.1 e GPT-4.1-mini. Questo consente di ottimizzare l’uso dell’AI avanzata per soddisfare le più diverse necessità operative.

Per facilitare ulteriormente l’esperienza degli utenti, OpenAI ha introdotto l’opzione “Modello Raccomandato”, che suggerisce automaticamente la variante più adatta alle esigenze dell’utente. Questo sistema, pur mantenendo la possibilità di modificare manualmente la selezione, garantisce un utilizzo più intuitivo e mirato. Tuttavia, alcune restrizioni rimangono: ad esempio, chi utilizza GPT personalizzati con funzionalità avanzate come chiamate API, navigazione web o interpretazione di codice, ha accesso a un numero limitato di modelli. Inoltre, l’espansione è attualmente riservata agli abbonati Pro, Plus e Team, mentre gli utenti Enterprise ed EDU dovranno attendere aggiornamenti futuri.

Questa diversificazione delle opzioni rappresenta il più importante aggiornamento per i GPT personalizzati dal loro lancio iniziale. La possibilità di scegliere tra diversi modelli amplia le capacità di adattamento della tecnologia, rendendola più versatile e accessibile per una vasta gamma di scenari d’uso. Ad esempio, le piccole imprese possono sfruttare modelli più leggeri e veloci per ottimizzare i flussi di lavoro quotidiani, mentre le grandi organizzazioni possono adottare versioni più avanzate per analisi complesse o gestione di dati su larga scala.