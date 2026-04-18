OnePlus verso il ritiro dall'Europa: è la fine di un altro grande marchio

OnePlus riduce la presenza in Europa: licenziamenti e segnali di una svolta strategica, il futuro europeo di OnePlus si fa sempre più incerto.

Quella che fino a pochi mesi fa sembrava solo una voce di corridoio si sta trasformando in una sequenza di segnali concreti: tagli al personale, riduzione delle attività e un silenzio ufficiale che pesa quanto – se non più – delle dichiarazioni.

Il brand cinese avrebbe già avviato una significativa riduzione del proprio team europeo. Diversi dipendenti sarebbero stati coinvolti in un processo di uscita, mentre altri starebbero cercando nuove opportunità professionali. Una dinamica che non appare episodica, ma inserita in una revisione più ampia della strategia internazionale.

Le prime conferme sono arrivate da fonti indirette, come un post LinkedIn di un ex dipendente poi rimosso, che parlava apertamente di una “valutazione complessiva del mercato europeo”. Un’espressione che, tradotta nei fatti, coincide con una riorganizzazione interna e una contrazione delle risorse dedicate al continente.

Il ridimensionamento non riguarda solo l’Europa. In India, uno dei mercati storicamente più importanti per il marchio, OnePlus avrebbe già ridotto la presenza nei negozi fisici, spostando il focus esclusivamente sull’online. Parallelamente, la perdita di figure chiave nel management locale conferma una fase di transizione tutt’altro che marginale.

Questi elementi, presi insieme, delineano un quadro chiaro: l’azienda sta rivedendo il proprio modello globale, con una possibile concentrazione su mercati considerati più strategici, come Cina e India.

Un ritiro silenzioso più che un addio ufficiale

Ciò che colpisce non è solo la natura delle decisioni, ma il modo in cui vengono gestite. Nessuna comunicazione ufficiale, nessun annuncio formale di uscita dal mercato europeo. Solo una serie di indizi che, sommati, raccontano una ritirata progressiva.

Negli ultimi mesi, diversi osservatori avevano già segnalato un calo nella presenza mediatica e commerciale del brand in Europa, con meno lanci e una visibilità sempre più ridotta. Un cambiamento che appare coerente con una strategia di disimpegno graduale piuttosto che con una chiusura improvvisa.

A complicare ulteriormente il quadro c’è il rapporto sempre più stretto con OPPO, marchio “gemello” all’interno del gruppo BBK. Negli ultimi anni, le due aziende hanno condiviso sempre più tecnologie, piattaforme e sviluppo software, fino a rendere i loro dispositivi difficili da distinguere.

Per chi utilizza uno smartphone OnePlus, la questione più immediata riguarda il supporto futuro. Al momento non ci sono indicazioni ufficiali di un’interruzione degli aggiornamenti o dell’assistenza, ma l’assenza di comunicazioni lascia spazio a interrogativi legittimi.

Il vero cambiamento potrebbe emergere nel medio periodo: meno modelli disponibili in Europa, ritardi nei lanci o addirittura una distribuzione limitata ai canali online. Uno scenario che trasformerebbe radicalmente il ruolo del brand nel mercato occidentale.

Una trasformazione che parte da lontano

Le difficoltà attuali non nascono all’improvviso. Negli ultimi anni, OnePlus ha progressivamente abbandonato il posizionamento da “flagship killer” – smartphone top a prezzi competitivi – per avvicinarsi ai prezzi e alle strategie dei grandi concorrenti. Una scelta che, secondo diversi analisti, avrebbe indebolito l’identità del marchio nei mercati occidentali.

Il risultato è un brand meno distintivo, inserito in un mercato sempre più competitivo e con margini ridotti. Da qui la necessità di una revisione profonda, che potrebbe passare anche da un ridimensionamento geografico.

Resta da capire se si tratta di una fase temporanea o dell’inizio di una trasformazione più radicale. Per ora, tra licenziamenti e silenzi, l’unica certezza è che qualcosa si è rotto nel rapporto tra OnePlus e l’Europa — e difficilmente tornerà come prima.