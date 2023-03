Offerte Primavera 2023: ecco le date per risparmiare alla grande

Anche quest’anno tornano le attesissime Offerte di Primavera 2023 di Amazon. Una tre giorni di shopping sfrenato con sconti esagerati fino al 40% e oltre su migliaia di prodotti nei prossimi giorni. Ecco le date da appuntarsi, e qualche consiglio per accaparrarsi le offerte migliori.

Pioggia di Sconti

Stiamo per entrare nella stagione più colorata dell’anno e, come sempre, Amazon ha deciso di festeggiare con una serie di offerte e sconti imperdibili su una vasta selezione di prodotti. Quest’anno, le offerte di primavera di Amazon durano dal 27 al 29 marzo e come sempre offrono tantissimi prodotti da tenere d’occhio. Articoli di elettronica, moda, casa e cucina, sport e tempo libero, bellezza, e molto altro ancora. Insomma, è il momento perfetto per fare acquisti a prezzi imbattibili.

Il vantaggio principale delle Offerte di Primavera 2023 di Amazon è sicuramente il risparmio. Gli sconti arrivano fino al 40% e oltre rispetto al prezzo di listino, quindi c’è davvero qualcosa per ogni tipo di budget.

Ad esempio, se sei alla ricerca di un nuovo smartphone, potresti trovare grandi sconti su telefoni di ultima generazione come il Samsung Galaxy S22, l’iPhone 14, o il Google Pixel 7. E se sei un appassionato di videogiochi, troverai offerte su console, giochi e accessori per Xbox, PlayStation, Nintendo Switch e molto altro ancora. Su Melablog, come sempre, ci concentreremo sulle promo migliori per appassionati Apple.

Ma le offerte non finiscono qui. Se hai bisogno di rinnovare il tuo guardaroba, ci sono sconti su capi d’abbigliamento e accessori per uomo, donna e bambino. Potresti trovare un nuovo paio di scarpe da ginnastica, una giacca estiva, o un abito elegante per un’occasione speciale.

Se invece sei alla ricerca di articoli per la casa, ci sono sconti su elettrodomestici, mobili, biancheria da letto e da bagno, e molto altro ancora. Potresti trovare la sedia perfetta per la tua scrivania, e molto altro. Inclusi i prodotti per la cura dei capelli, del viso, del corpo e del benessere in generale. Insomma, c’è davvero di tutto e di più.

Inoltre, Amazon offre anche spedizioni rapide e affidabili per i propri clienti. Con Amazon Prime gli utenti hanno accesso a molteplici benefici, tra cui un servizio clienti efficiente, offerte esclusive, un’ampia selezione di prodotti, comodità e opportunità di intrattenimento digitale di alta qualità a 4,99€ al mese o 49,90€ l’anno. Il servizio include spedizioni rapide senza costi aggiuntivi per milioni di prodotti, accesso allo streaming TV, eventi sportivi live come la UEFA Champions League con Prime Video, l’ascolto senza pubblicità di 100 milioni di brani e migliaia di stazioni, playlist e podcast con Amazon Music, giochi e contenuti di gioco con Prime Gaming, l’accesso a centinaia di libri con Prime Reading, l’archiviazione illimitata di foto con Amazon Photos e soprattutto garantisce l’accesso prioritario alle offerte di Prime Day. I primi 30 giorni sono gratuiti.

Quando ci sono gli sconti?

Le Offerte di Primavera partono dalle 18:00 di lunedì 27 marzo e dureranno fino alle 23:59 di mercoledì 29 marzo su www.amazon.it/springsale. Gli sconti arriveranno fino a oltre il40% su un’ampia selezione di prodotti in tante categorie tra cui elettronica, casa, giardino e giocattoli.

Preparasi alle Offerte di Primavera 2023

Per arrivare preparati al momento Clou e non perdere neppure uno degli sconti che attendevate, ecco una serie di consigli da mettere in pratica:

Scaricate l‘app Amazon e attivate le notifiche per restare aggiornati sulle variazioni di prezzo. Infilate nella Lista dei desideri i prodotti che vi interessano. Iscrivetevi alla newsletter Amazon così da conoscere ogni novità più interessante. Visitate la pagina con Tutte le Offerte e non dimenticate di tenere d’occhio anche la pagina degli Amazon Coupons per raddoppiare la convenienza. Iscrivetevi a Prime se non l’avete ancora fatto. Tornate su Melablog.it per conoscere gli sconti migliori sui prodotti per appassionati Apple.

