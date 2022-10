Offerte Esclusive Prime: iPhone 14 a 999€

Grazie alle Offerte Esclusive Prime 2022, iPhone 14 è scontato rispetto al prezzo di listino standard. Lo acquisti nel taglio da 128GB in Mezzanotte, Viola e Azzurro a 999€ con disponibilità immediata.

Perché iPhone 14

È l’ultimo modello, e sebbene lo sconto sia relativamente contenuto, parliamo pur sempre di un prodotto appena uscito. Dunque, non bisogna meravigliarsi dell’entità della scontistica quanto piuttosto del fatto che sia già in sconto.

Nella nostra guida su come (e quando) comprare iPhone 14 al prezzo più basso abbiamo quando i prezzi caleranno in modo più sensibile, e se riparlerà almeno tra 3 mesi per arrivare a un -10%.

iPhone 14 include 128GB di spazio d’archiviazione, Display Super Retina XDR da 6,1″, un sistema di fotocamere a doppia lente con con Dolby Vision 4K fino a 30 fps e Modalità Azione per riprese fluide e stabili.

Ma soprattutto vanta tutte le tecnologie più innovative di Apple, ovvero Rilevamento incidenti e SOS Via Satellite per chiedere soccorso quando il cellulare non prende. Il chip A15 Bionic, infine, include 5 core GPU il che significa che è più performante nei giochi e nella grafica rispetto alla generazione precedente.

Lo sconto di 30€ è disponibile per la versione Mezzanotte di iPhone 14 da 128GB, quella Viola e quella Azzurro. E si applica anche alle rate da 205€ al mese per 5 mesi a interessi zero reali e senza finanziarie né brutte sorprese.

Acquista ora iPhone 14 128GB a 999€ con disponibilità immediata.