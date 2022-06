Offerte Apple 20 giugno: iPhone 13 al minimo storico

Torna la nostra rubrica dei migliori sconti sui prodotti Apple disponibili sul colosso dell’e-commerce. E oggi abbiamo una buona notizia: iPhone 13 da 512GB al minimo storico.

iPhone

Ogni promessa è debito, e dunque senza ulteriore indugio, ecco l’iPhone 13 in offerta al minimo storico, con un generoso sconto del 27%:

Non male comunque anche altri iPhone. Riportiamo qui di seguito gli sconti più interessanti della giornata:

Resta scontato inoltre iPhone SE con sconti fino al 9%, anche a rate da 95,80€ al mese per 5 mesi:

AirPods

AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe a 207 sono vendute col 25% di sconto rispetto al prezzo standard. E non va male neppure con AirPods Max, a patto di scegliere il colore Rosa.

iPad

Per quanto concerne iPad, gli unici Pro sul catalogo Amazon sono quelli da 11″; gli iPad Pro 12″ sono non disponibili in tutti i formati e modelli:

Per quanto concerne iPad Air, l’offerta migliore del giorno è questa (a patto di non avere troppa fretta con la consegna):

Mac

Per quanto concerne i Mac, dimenticate pure i MacBook Pro M2 e MacBook Air M2, praticamente scomparsi dai radar. Ecco le promo migliori di oggi:

Va meglio col Mac mini, disponibile anche a rate a tasso zero reale:

Accessori Mac

La Magic Keyboard con Touch ID e tastierino numerico da 129€ è ancora disponibile a rate da 25€ al mese per 5 mesi. Ecco gli altri accessori in offerta: