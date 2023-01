Odi la sveglia di iPhone? Ecco l'invenzione di cui hai bisogno

Al mondo esistono due tipi di persone: chi -per qualche imperscrutabile ragione- ama svegliarsi all’alba. E chi invece dormirebbe fino a mezzogiorno come natura vuole, ma è costretto a svegliarsi presto comunque per via del costume sociale e di una pressante retorica del lavoro. Eroi silenziosi e sonnolenti di un sistema che svilisce e condanna il sistema circadiano. Insomma, se anche tu odi lo sveglia al mattino, ecco l’invenzione distruggi-iPhone di cui hai bisogno.

Per venire incontro alle esigenze di sopravvivenza della metà della popolazione, la sveglia di iPhone integra una funzionalità chiamata “Ritarda” ovvero il vecchio Snooze. Si tratta di una feature che permette di ottenere qualche minuto in più di tregua ogni volta che l’utente preme “Ritarda” mentre suona la sveglia. Un umiliante scampolo di sonno, una goccia nel mare che non risolve il problema atavico del riposo perduto.

E così, per restituire il favore alla tecnologia tiranna, Rube Goldberg ha creato una elaborata macchina per disattivare la sveglia di iPhone in modo automatico. Include ingranaggi, macchinine, trenini, carri armati giocattolo, una scopa, molti martelli, un secchio d’acqua e perfino una catapulta. Il minimo indispensabile per mettere a tacere l’odiata sveglia, e ripristinare il ciclo naturale di veglia sonno.

Resisterà iPhone a tutti questi maltrattamenti? Arriverà sano e salvo a destinazione? Reggerà ad un volo di molti metri? La risposta dopo questo divertente video.

