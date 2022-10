Nuovo iPad 2022 o iPad Air? Guida alla scelta

Si somigliano molto, almeno a livello estetico, ma tra il nuovo iPad entry level e iPad Air ci sono importanti differenze che è bene conoscere prima di un eventuale acquisto. Eccole una per una.

Feature in Comune

A livello di misure, iPad Air e iPad 2022 sono molto simili. Il display Liquid Retina con True Tone da 10,9″ per entrambi, ma ci sono alcune differenze (leggi sotto).

Il chip è M1 per iPad Air e A14 per iPad; la fotocamera posteriore da 12MP con Grandangolo è la stessa ha le medesime feature, e la porta di ricarica USB-C. Il Touch ID è integrato nel pulsante di accensione per entrambi e tutti e due hanno connettività 5G, e fino a 256GB di archiviazione.

Entrambi garantiscono un’autonomia di 10 ore di navigazione in Wi-Fi o di riproduzione video, fino a 10 ore di navigazione web in Wi-Fi o di riproduzione video, e fino a 9 ore di navigazione web su rete dati cellulare.

Infine, tutti e due includono due altoparlanti in orizzontale.

Differenze

L’iPad di 10ª generazione eredita lo stesso display Liquid Retina dell’iPa dAir di 5ª generazione con risoluzione 2360 x 1640 a 264ppi (pixel per pollice). Tuttavia, rispetto a quest’ultimo, non ha il rivestimento antiriflesso che aiuta a ridurre al minimo i riverberi della luce ambientale, e supporta solo i colori sRGB, non l’ampia gamma cromatica P3 che oramai è considerato lo standard del settore. Inoltre non è un display a laminazione completa.

Inoltre, mentre iPad Air include il supporto per Apple Pencil di 2ª generazione, l’iPad entry level è ancora fermo ad Apple Pencil di 1ª generazione. Ma poiché il nuovo iPad ha una porta USB-C, gli utenti si troveranno costretti a dover acquistare a parte un orrido adattatore da 10€ oppure a scegliere la nuova Logitech Crayon con USB-C che è stata presentata ma non risulta ancora disponibile sul mercato italiano.

Chi acquista un’Apple Pencil di prima generazione nuova (su Amazon si trova in sconto) invece, troverà l’adattatore di ricarica direttamente nella confezione.

Restando in tema di accessori, iPad Air supporta Magic Keyboard e Smart Keyboard Folio, mentre iPad è compatibile solo con Magic Keyboard Folio.

L’M1 di iPad Air vanta una CPU 8-core con 4 performance core e 4 efficiency core, una GPU 8-core e Neural Engine 16-core con 8GB di RAM. L’A14 Bionic di iPad invece si ferma a CPU 6-core con 2 performance core e 4 efficiency core, GPU 4-core, Neural Engine 16-core e una quantità sconosciuta di RAM.

Inoltre iPad Air include un Media engine con accelerazione hardware per H.264 e HEVC, e Motore di codifica/decodifica video.

Questo lo schema di prezzi e capacità di archiviazione:

iPad Air

WiFi: 64GB € 789

€ 789 WiFi: 256GB € 989

256GB € 989 Wi-Fi + Cellular: 64GB € 989

64GB € 989 Wi-Fi + Cellular: € 1.189

iPad

WiFi: 64GB € 589

64GB € 589 WiFi: 256GB € 789

256GB € 789 Wi-Fi + Cellular: 64GB € 789

64GB € 789 Wi-Fi + Cellular: 256GB € 989

Quale Scegliere?

Se non vi serve il processore più potente e il display lievemente più leggibile in ambienti esterni, risparmiate scegliendo il nuovo iPad 10ª generazione; se invece vi serve tutta la potenza possibile e un display più performante, allora prendete iPad Air. Tanto più che su Amazon si trova a prezzi nettamente più convenienti del listino Apple; anzi, fintanto che non verranno scontati anche i nuovi iPad entry level, per ora conviene prendere iPad Air approfittando dei prezzi concorrenziali praticati da Amazon.