Non ci si può di certo lamentare del 2022 di Apple fino ad oggi: il listino di prodotti è stato aggiornato con importanti new entry, tra cui iPhone 14 Pro con la rivoluzionaria Dynamic Island e il MacBook Air con chip M2 e tacca sul display. In realtà, si attendevano novità anche per il mese di novembre, ma chi sperava nei fuochi d’artificio nei giorni compresi tra Halloween e il Black Firday resterà purtroppo deluso.

Nuovi Mac nel 2023, parola di Gurman

A sganciare la bomba è il solito Mark Gurman, più che affidabile firma di Bloomberg ed esperto come pochi sul mondo Apple.

Nell’ultimo “numero” della sua newsletter Power On, Gurman informa il mondo del tech del fatto che, a quanto pare, Apple abbia deciso di attendere i primi mesi del 2023 per presentare nuovi Mac, tra i cui il tanto vociferato MacBook Pro con chip M2 Pro e M2 Max (fino a poche ore fa dato per scontato proprio per novembre).

Mi è stato detto che Apple punta ad introdurre modelli aggiornati – tra cui i MacBook Pro da 14 e 16 pollici basati sull’M2 – nel Q1 del 2023.

Un indizio su questa strategia in realtà ci è stato fornito dal CEO di Apple solo qualche giorno fa. Tim Cook, durante la conferenza sui risultati finanziari del Q4 del 2022, ha dichiarato che “la gamma di prodotti di Apple è pronta per le festività natalizie”. Traduciamo: non ci saranno nuovi prodotti prima di Natale.

È bene però precisare che mentre noi parliamo del 2023, nei laboratori californiani chi di dovere continua ad effettuare test. Negli ultimi giorni si è parlato ad esempio di un nuovo Mac Pro con chip Apple Silicon e con CPU 24-core, GPU 76-core e 192GB di RAM. Qualcosa di mai visto prima e di incredibilmente potente, per dirla in breve.

