Durante la conferenza sui risultati fiscali relativi al Q4 del 2022, il CEO di Apple Tim Cook – fresco di laurea honoris causa, conferitagli in Italia dall’Università degli Studi di Napoli Federico II – ha commentato le “prestazioni” sul mercato dell’attuale dispositivo di punta dell’azienda. iPhone 14 Pro, ovviamente.

Cook, confermando quanto già emerso nelle ultime settimane, ha dichiarato che la produzione di iPhone 14 Pro e 14 Pro Max è attualmente limitata. Una problematica che, come è normale che sia, ha avuto un impatto sulle vendite nel periodo in esame. Apple “sta lavorando duramente per soddisfare la domanda“, che è altissima, superiore anche alle aspettative dello stesso colosso californiano.

Nell’immediato futuro le forniture, purtroppo, continueranno ad essere limitate e gli utenti dovranno pazientare ancora “per un po’” prima di poter mettere le mani sullo smartphone con la Dynamic Island.

Per quanto riguarda il Q4 2022, le vendite di iPhone sono aumentate del 10% rispetto al Q4 dello scorso anno.

Siamo davvero contenti delle performance [di iPhone] nel Q4. – Tim Cook, CEO Apple

Le parole di Cook trovano conferma un po’ ovunque. Basta dare un’occhiata su Amazon per rendersi conto di quanto la disponibilità di iPhone 14 Pro e 14 Pro Max sia fortemente limitata. Acquistare lo smartphone oggi significa riceverlo tra un mese o due. Lo stesso discorso vale per le principali catene di negozi di elettronica, come Unieuro e Mediaworld.

