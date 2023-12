Nuovi iPad Pro, Air e MacBook Air in arrivo a inizio 2024

Apple si sta preparando per un inizio d’anno entusiasmante nel 2024, con il lancio previsto di nuovi modelli di iPad Pro, iPad Air e MacBook Air. Secondo un recente rapporto di Bloomberg, questi dispositivi sono attesi nei primi mesi del 2024, portando con sé significativi aggiornamenti hardware e nuove funzionalità.

I nuovi iPad Pro, Air e MacBook Air sono più vicini di quanto ti aspettassi!

Mark Gurman di Bloomberg ha rivelato che i nuovi modelli di iPad Pro e iPad Air sono previsti per la fine di marzo 2024. Questi lanci coincideranno con il rilascio di iPadOS 17.4, offrendo agli utenti un’esperienza ancora più ricca e integrata.

I nuovi iPad Pro saranno disponibili con schermi di circa 11 e 13 pollici, entrambi dotati di display OLED. Questi dispositivi saranno alimentati dal potente chip M3, garantendo prestazioni eccezionali e efficienza energetica. Inoltre, gli utenti possono aspettarsi versioni aggiornate della Magic Keyboard e dell’Apple Pencil. La nuova Magic Keyboard, in particolare, promette di rendere l’iPad Pro più simile a un laptop, grazie a un telaio più robusto in alluminio. La terza generazione dell’Apple Pencil è prevista, ma i dettagli specifici rimangono ancora sconosciuti.

Per quanto riguarda l’iPad Air, il 2024 vedrà per la prima volta il dispositivo disponibile in due diverse dimensioni di schermo: 11 pollici e 12,9 pollici. Questa mossa segna un cambiamento significativo nella strategia di Apple, offrendo più opzioni ai consumatori.

Apple non si ferma qui. Sono in arrivo anche nuovi aggiornamenti per il MacBook Air, con modelli da 13 e 15 pollici basati sul chip M3. Questi nuovi MacBook Air sono in fase di sviluppo insieme a macOS 14.3, che si prevede verrà rilasciato tra la fine di gennaio e febbraio 2024. Tuttavia, il rapporto suggerisce che l’hardware potrebbe non essere disponibile fino al periodo di marzo.

Questi aggiornamenti rappresentano un passo significativo per Apple nel 2024, con l’azienda che continua a spingere i confini dell’innovazione e della tecnologia. Gli appassionati di Apple e i consumatori tecnologici possono aspettarsi dispositivi più potenti, versatili e con nuove funzionalità, consolidando ulteriormente la posizione di Apple come leader nel settore dei dispositivi mobili e dei computer portatili.