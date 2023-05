Netflix: il TRUCCO per continuare a condividere l'account con amici

La recente decisione di Netflix di limitare la condivisione degli account al nucleo familiare ha creato un’onda di preoccupazione tra gli utenti del servizio streaming. Questa mossa, per quanto comprensibile dal punto di vista della società, potrebbe portare a una perdita significativa di utenti. Tuttavia, c’è un modo per agirare il problema grazie a NordVPN e la sua funzionalità gratuita, Meshnet, che potrebbe potenzialmente bypassare il blocco imposto da Netflix.

Questa affermazione non è infondata, come dimostrato da un thread di Reddit in cui si discute la possibilità di utilizzare Meshnet per questo scopo. Intanto vi ricordiamo che NordVPN è in promozione al 63% di sconto con 3 mesi extra gratis.

Netflix e il blocco della condivisione dell’account

Con questa nuova mossa, Netflix cambia rotta e introduce un sistema piuttosto efficace. Il tutto funziona sulla base dell’Indirizzo IP dell’utente. Solo chi possiede quel particolare indirizzo IP può accedere al servizio, che significa che i dispositivi dovrebbero essere fisicamente posizionati nello stesso luogo per condividere lo stesso Indirizzo IP.

Meshnet è la soluzione?

Meshnet, una funzionalità integrata in NordVPN, permette agli utenti di condividere l’Indirizzo IP dell’amico. Ciò significa che, nonostante la recente restrizione di Netflix, dovrebbe essere possibile continuare a condividere il proprio account Netflix con gli amici senza incorrere in blocchi.

Non possiamo essere certi che Netflix non si muova per bannare questi servizi ed impedire agli utenti di eludere il blocco, ma per ora sembra una soluzione più che efficace. Alcuni utenti su Reddit sembrano certificare l’efficacia di questo trucco, ma per ora non abbiamo evidenze a riguardo.

Cos’è Meshnet

Meshnet non è solo utile per la condivisione di Netflix. Ti consente di giocare con gli amici in locale, anche se si trovano molto lontano da te, ti offre l’accesso sicuro ai file dei tuoi dispositivi remoti e permette di inviare file direttamente ad altri dispositivi, eliminando gli intermediari. Secondo le dichiarazioni degli utenti su Reddit, Meshnet dovrebbe anche permetterti di continuare a condividere il tuo account Netflix con gli amici.

Se la soluzione dovesse dimostrarsi tale, è l’occasione perfetta per approfittare dei 3 mesi gratis di NordVPN e dell’enorme sconto del 63% attualmente in atto.

L’uso di Meshnet è piuttosto semplice: installa l’app NordVPN, accedi e seleziona la funzione Meshnet. Poi, invita i tuoi amici – se abbonati a NordVPN – a connettersi al tuo dispositivo tramite Meshnet.

In ogni caso è bene fidarsi degli utenti che offrono pubblicamente sconti sull’abbonamento collegandoti al loro dispositivo tramite Meshnet, ma usa questa funzione solo con persone di cui ti fidi.

