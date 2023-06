Netflix elimina silenziosamente il piano base senza pubblicità

Netflix ha recentemente eliminato silenziosamente il suo piano base senza pubblicità in Canada, lasciando gli utenti con l’opzione di abbonarsi al piano base con pubblicità o di pagare di più per i livelli superiori. Questa mossa solleva domande su cosa significherà per gli abbonati e se Netflix potrebbe adottare la stessa strategia in altri paesi.

Il piano base di Netflix senza pubblicità potrebbe presto scomparire in Canada e oltre

Il sito web di Netflix in Canada non mostra più il piano base senza pubblicità come opzione per i nuovi abbonati, secondo quanto riportato da BlogTo. Non è chiaro se questa decisione sia permanente o temporanea, né cosa accadrà agli attuali abbonati del livello che è stato interrotto. Tuttavia, sembra che Netflix stia cercando di spingere gli utenti verso il piano base con pubblicità, rinominando il precedente “Base con annunci” in “Standard con annunci”.

Questa mossa potrebbe comportare un aumento significativo dei costi per gli utenti che desiderano un’esperienza senza pubblicità. Il piano base senza pubblicità veniva offerto a $ 9,99, ma ora gli abbonati dovranno pagare almeno $ 10,50 in più per ottenere lo stesso livello di servizio. Questo potrebbe essere un fattore determinante per molti utenti che considerano di passare ad altre piattaforme di streaming più economiche.

È interessante notare che Netflix sta facendo questa modifica in un momento in cui il mercato dello streaming è sempre più competitivo, con molte alternative più convenienti disponibili per i consumatori. L’aggiunta di annunci pubblicitari potrebbe non essere la soluzione migliore per mantenere gli utenti fedeli alla piattaforma. Inoltre, Netflix ha recentemente adottato nuove misure per limitare la condivisione delle password tra gli utenti, che potrebbe ulteriormente alienare alcuni abbonati.

Non è ancora chiaro se Netflix estenderà questa modifica ad altri paesi, ma il fatto che abbiano già nascosto il piano base senza pubblicità in alcune regioni potrebbe essere un segnale della direzione che stanno prendendo. Gli abbonati dovranno tenere d’occhio gli sviluppi futuri per capire come questa decisione influenzerà l’esperienza di streaming su Netflix.

La strategia di Netflix solleva dubbi sul futuro della piattaforma e su come intende mantenere la sua rilevanza in un mercato sempre più affollato. Mentre l’azienda cerca di recuperare le entrate perdute, è importante considerare se queste misure rischiano di danneggiare la reputazione e l’affezione degli utenti nei confronti di Netflix. Solo il tempo dirà se questa strategia si rivelerà efficace o se porterà a un ulteriore declino degli abbonati.