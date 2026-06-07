Nè a 100% nè 80%: è questo l'unico livello che salva veramente la batteria del telefono

Il livello che protegge la batteria agli ioni di litio non è quello a cui la si carica, ma quello a cui la si lascia ferma: intorno al 50%. Uno studio della Chalmers University, in Svezia, stima che mantenere lo stato di carica a metà prolunghi l’aspettativa di vita della cella tra il 44% e il 130% rispetto a un uso che oscilla di continuo tra gli estremi.

A metà carica la cella è nel suo stato chimico più stabile, con la tensione interna bassa e lo stress sugli elettrodi ridotto al minimo. È la ragione per cui i produttori conservano le batterie nuove a circa il 40-50%, mai cariche del tutto. Lo stato di carica scende comunque da solo, ma con lentezza: circa il 5% nelle prime 24 ore, poi un 1-2% al mese.

Come proteggere veramente la batteria del telefono

La regola dell’80%, diventata popolare, funziona soprattutto come tetto per l’uso quotidiano, non come stato di riposo. Un test durato un anno su un iPhone 16 Pro Max tenuto sempre sotto l’80% si è chiuso con il 94% di capacità residua dopo 299 cicli. Un secondo telefono identico, caricato normalmente fino al 100%, ne conservava il 96% dopo 308 cicli: differenza nulla, anzi a vantaggio di chi non aveva impostato alcun limite. Chi ha condotto la prova ha definito i risultati deludenti.

Il punto controintuitivo è proprio questo. La fascia 70-80%, quella che molti considerano la più sicura, secondo una ricerca del 2021 sull’invecchiamento delle batterie per auto elettriche è tra le peggiori in cui lasciare una cella ferma a lungo: la degradazione di calendario, il deterioramento che avviene anche a dispositivo spento, accelera quando lo stato di carica resta alto, a prescindere dal numero di cicli effettuati.

Conta più il calore che la percentuale sullo schermo. Per ogni 10 °C di temperatura in più l’aspettativa di vita della cella può dimezzarsi, e i dati di laboratorio diffusi da Apple nel 2024 indicano che oltre i 35 °C il ritmo di degrado raddoppia. Caricare il telefono in un’auto al sole, o usarlo per giocare mentre è collegato alla corrente, pesa più di qualsiasi soglia percentuale.

C’è poi un 80% che nessuno imposta a mano: quello della salute residua. Sotto quel valore Apple attiva la gestione delle prestazioni e riduce la velocità del processore, fino al 20-40% nei carichi più pesanti, per prevenire spegnimenti improvvisi. È spesso il vero motivo dietro un iPhone che sembra diventato lento.

Le linee guida ufficiali fissano a 1.000 cicli completi — 500 per i modelli precedenti all’iPhone 15 — il punto in cui la capacità nominale scende all’80%. I rilevamenti sul campo aggiornati al 2026 raccontano altro: molti esemplari restano sopra il 90% anche a 700-800 cicli, grazie agli algoritmi che diluiscono la ricarica notturna ed evitano di tenere la cella al massimo più del necessario.