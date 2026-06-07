iPhone rotto? Segui queste semplici regole per evitare la disavventura imbarazzante di un cliente

Un tecnico di un centro scelto per la riparazione di iPhone ha trasferito via AirDrop foto personali di una cliente sul proprio dispositivo durante un intervento. La donna non si è accorta di nulla fino a dopo aver lasciato il negozio. La società ha confermato il licenziamento del dipendente e dichiarato di collaborare con le forze dell’ordine. La propria policy scritta vieta esplicitamente ai tecnici di accedere ai dati del cliente salvo stretta necessità. Non è bastata.

Il dato centrale è che il telefono era sbloccato. Senza codice d’accesso, iPhone cifra integralmente i dati e nessun tecnico, nemmeno con strumenti professionali, può leggerli facilmente. Il codice — fornito dal cliente o inserito davanti all’assistente — è ciò che apre l’accesso a qualsiasi contenuto. Per alcune riparazioni è necessario, ma non è sempre indispensabile lasciare il dispositivo incustodito.

iPhone in riparazione: attenzione a questo dettaglio

La misura meno usata è già integrata nel sistema operativo. Su iPhone basta aprire una foto, toccare il menu a tre punti e selezionare “Nascondi”: l’immagine esce dalla galleria principale e finisce in una cartella accessibile solo con Face ID o Touch ID. Su molti Android c’è una funzione equivalente chiamata Cartella sicura. Apple ha introdotto questo strumento specificamente per ridurre i rischi di accesso non autorizzato in situazioni di questo tipo. La maggior parte degli utenti non la utilizza.

La misura più efficace è anche quella meno intuitiva: cancellare il telefono prima di portarlo in assistenza. Un backup completo su iCloud — o su Samsung Cloud per i dispositivi Galaxy — crea una copia integrale di tutti i contenuti, ripristinabile in pochi minuti dopo la riparazione. Il dispositivo resettato lascia al tecnico solo il problema da risolvere, e nient’altro.

Non si tratta di un rischio teorico: nel 2016 due tecnici di un fornitore Apple in California prelevarono da un iPhone in riparazione foto intime e un video di una studentessa universitaria di ventuno anni e li pubblicarono sul suo profilo social come se lei li avesse condivisi. La vicenda si chiuse con un accordo di diversi milioni di dollari.

Ovviamente una cosa importante è quella di rivolgersi a centri ufficiali e comunque di qualità: negli Apple Store ufficiali la maggior parte degli interventi avviene davanti al cliente, al banco del Genius Bar. È una scelta procedurale deliberata che riduce le opportunità di accesso non sorvegliato al contenuto del dispositivo. I centri autorizzati da terzi operano con policy simili quindi scegliere, non sempre in base al prezzo, può diventare fondamentale.

Prima di qualsiasi riparazione conviene anche rimuovere le credenziali dalle app bancarie e svuotare l’app Note da eventuali password conservate in chiaro — una pratica ancora diffusa nonostante i password manager siano disponibili gratuitamente su entrambe le piattaforme. L’accesso a un telefono sbloccato consente, nel tempo di un intervento di sostituzione dello schermo, di leggere conversazioni private, acquisire codici a due fattori e raccogliere credenziali di accesso a servizi bancari e di lavoro.