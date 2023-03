In queste ore è tornato a rimpallare sui social un video che mostra un bimbo di 5 anni intento a scartare il regalo di compleanno: un iPhone ultimo modello. E come un orologio svizzero, è subito polemica sul Web. Ha senso regalare un dispositivo così costoso ad un bambino?

Il video in questione, pubblicato su TikTok, risale allo scorso gennaio. Mostra un bimbo seduto sul pavimento intento ad aprire una scatola rossa a forma di autobus, dalla quale tira fuori prima una cover di cui evidentemente non sa neppure che farsi. Poi, dopo tanta paglietta, arrivano gli AirPods (o forse l’adattatore di ricarica MagSafe? Il video è sgranato). Infine, è il momento dell’iPhone 14, ancora nella scatola e nella pellicola.

Ça va sans dire, sotto al video è tutto un prevedibile coro di lagnanze. “L’anno prossimo ci devi regalare l’elicottero…. Ma kosa siamo diventati😢” (sic!) si dispera qualcuno. “Alla sua età ero felice di vedere una macchinina…” spiega un altro con nostalgia. “Non si può regalare ad un bambino di quell’età un cellulare, e “a me al massimo regalavano le scarpe con le luci”. E un altro, malfidato, chiede “Vogliamo vedere il suo vero regalo.” Al di là del fenomeno un po’ trash e cafonal, come i nostri tempi comandano, il problema tuttavia si pone. È opportuno regalare un dispositivo tanto sofisticato a un bambino che lo userà esclusivamente per giocarci?

La risposta della madre è arrivata in un video successivo, in cui spiega:

“Ha tutti i giocattoli e non ci gioca più. I bambini di oggi giocano solo con i telefonini. Il padre non doveva comprarglielo? E’ un operaio, lavora dalla mattina alla sera. Sono sacrifici.”

iPhone 14 ad un Bambino?

Al di là del video virale, e al di là dei gusti e delle possibilità delle persone (ognuno spende i propri soldi come crede), in generale non ci sentiremmo di mettere un iPhone 14 o un 14 Pro nelle mani di un bambino. Senza entrare nella sfera pedagogica, menzioniamo 3 ragioni fondamentali:

Prezzo elevato: L’ultimo modello di iPhone ha prezzo prossimi ai 1.000€ e i bambini di 5 anni non hanno bisogno di un dispositivo così costoso per svolgere le loro attività quotidiane. Ci sono molte opzioni più economiche e adatte alle loro esigenze. Anche più robuste, probabilmente.

Sicurezza: I bambini di 5 anni non hanno ancora le capacità cognitive e le competenze necessarie per utilizzare un dispositivo come l'iPhone in modo sicuro e responsabile. Potrebbero accidentalmente inviare messaggi o immagini, o fare acquisti senza la supervisione degli adulti. O chissà che altro. Non è semplicemente una buona idea, punto.

Dipendenza da tecnologia: L'uso eccessivo di dispositivi tecnologici può portare a dipendenza e ad altri problemi di salute mentale. I bambini di 5 anni dovrebbero essere incoraggiati a giocare all'aperto, socializzare con i loro coetanei e sviluppare altre abilità. E anche se alcuni studi confermano che questi dispositivi sono efficaci come un ansiolitico nel ridurrei lo stress nel bambino, è importante imporre dei limiti. Ecco perché Apple ha creato i controlli parentali.

E voi che ne pensate? Ditecelo nei commenti, sulla nostra pagina Facebook o su Twitter.

