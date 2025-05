Mozilla chiude Pocket e Fakespot: cambiamenti strategici per il futuro

Mozilla ha annunciato una svolta strategica che porterà alla chiusura di due dei suoi servizi più noti: Pocket e Fakespot. Questa decisione, seppur sorprendente, si inserisce in un piano più ampio dell’azienda volto a concentrare risorse e innovazione su Firefox, il browser di punta, e su progetti che rispecchiano maggiormente le attuali tendenze di navigazione online.

L’app Pocket, acquisita da Mozilla nel 2017, ha rappresentato per anni un punto di riferimento per oltre 10 milioni di utenti che desideravano salvare e organizzare articoli dal web. Tuttavia, a partire da oggi, non sarà più possibile scaricare l’applicazione. Gli utenti esistenti potranno continuare a utilizzarla fino all’8 luglio 2025, data della chiusura definitiva del servizio. Mozilla ha garantito un periodo di tempo fino all’8 ottobre 2025 per consentire l’esportazione dei dati Pocket, dopodiché tutti i contenuti salvati verranno eliminati in modo permanente. Per gli abbonati alla versione Premium, i rinnovi saranno annullati automaticamente e sarà previsto un rimborso per gli abbonamenti annuali attivi.

Parallelamente, anche Fakespot, lo strumento integrato in Firefox per verificare l’autenticità delle recensioni online, cesserà le sue attività. Il servizio chiuderà ufficialmente il 1° luglio 2025, mentre la funzione “Review Checker” verrà disabilitata il 10 giugno dello stesso anno. Secondo Mozilla, il modello di business di Fakespot non si è rivelato sostenibile nel lungo periodo.

In un comunicato, l’azienda ha sottolineato come “il modo in cui le persone salvano e consumano contenuti sul web è cambiato”, giustificando così la necessità di ridefinire le priorità aziendali. Questa scelta riflette la volontà di adattarsi rapidamente alle dinamiche del mercato digitale, abbandonando servizi consolidati ma non più in linea con la visione aziendale.

Per gli utenti alla ricerca di valide alternative a Pocket, il mercato offre soluzioni interessanti come Instapaper, Wallabag e Raindrop.io, che consentono di salvare e organizzare contenuti in modo simile. Questi strumenti rappresentano un’opportunità per coloro che desiderano continuare a gestire le proprie letture online in maniera efficace.