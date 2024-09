Motorola G85 è uno smartphone veloce, bilanciato e con un'ottima batteria (-32%)

Motorola è un’azienda storica nell’ambito della produzione di telefoni e smartphone e oggi, su eBay, il suo nuovo G85 viene scontato del 32% e viene venduto a 238€.

Maxi offerta: Motorola G85 al 32% di sconto su eBay

Il Motorola G85 è uno smartphone Android che si distingue per la sua completezza e le sue caratteristiche avanzate. Dotato di un ampio display da 6.67 pollici con una risoluzione di 2400×1080 pixel, offre una qualità visiva eccezionale, ideale per la fruizione di contenuti multimediali e la navigazione sul web.

Tra le sue principali caratteristiche, spicca il supporto alla connettività 5G, che assicura velocità di trasferimento dati elevate e una navigazione fluida, permettendo un’esperienza di utilizzo al passo con le tecnologie più moderne.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il Motorola G85 eccelle grazie alla fotocamera da 50 megapixel, che consente di catturare immagini nitide e dettagliate con una risoluzione massima di 8165×6124 pixel. Inoltre, è in grado di registrare video in alta definizione a 1920×1080 pixel, garantendo riprese di qualità.

Il design è un altro punto di forza di questo smartphone, con uno spessore di soli 7.6 mm, che lo rende elegante e comodo da maneggiare. Nonostante le sue dimensioni compatte, offre prestazioni elevate e funzionalità all’avanguardia che lo collocano tra i migliori della sua categoria.

Su eBay, oggi, è presente e disponibile una promo molto allettante e interessante su uno dei migliori telefoni per rapporto qualità-prezzo in circolazione: il Motorola G85 viene scontato del 32% e viene venduto al costo totale e finale di 238€. Approfittane subito e non perdere questa straordinaria occasione!

