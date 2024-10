Motorola G24 oggi costa solo 95€: OCCASIONE UNICA su Amazon

Motorola ha una lunga storia nella produzione e distribuzione di telefoni e smartphone e oggi, il suo G24, viene messo in offerta con un maxi sconto del 32% per un costo finale di soli 95€.

Promozione pazzesca: Motorola G24 a 95€, analizziamolo!

Il Motorola G24 è il compagno ideale per gli amanti dei contenuti multimediali, grazie al suo display notchless da 6,56 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Questo schermo offre un’esperienza visiva fluida e coinvolgente, perfetta per guardare film, giocare o navigare. La modalità Luminosità elevata garantisce che i tuoi contenuti siano sempre chiari e vividi, anche in condizioni di luce intensa.

Per quanto riguarda la fotografia, il Motorola G24 è dotato di un sistema di fotocamere da 50 MP che ti consente di catturare immagini incredibilmente dettagliate, sia di giorno che di notte. L’obiettivo Macro Vision ti permette di esplorare ogni piccolo dettaglio, rendendo ogni scatto unico e sorprendente.

La batteria da 5000 mAh assicura un’autonomia straordinaria, permettendoti di goderti le tue attività senza interruzioni. Inoltre, grazie alla tecnologia TurboPowerTM, puoi ricaricare rapidamente il dispositivo, così da tornare subito a divertirti senza lunghe attese.

Infine, l’audio multidimensionale con Dolby Atmos sugli altoparlanti stereo offre un’esperienza sonora coinvolgente, avvolgendoti in un sound ricco e dettagliato. Con il Motorola G24, ogni aspetto del tuo intrattenimento è curato nei minimi dettagli, rendendolo un dispositivo imperdibile per chi cerca prestazioni elevate e qualità.

Su Amazon, oggi, il Motorola G24 viene messo in maxi sconto del 32% per un costo completo e finale d’acquisto di 95€.

