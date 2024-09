Motorola G14: DOPPIA OFFERTA SPAVENTOSA su eBay, non puoi lasciartelo scappare

Motorola è un’azienda che negli ultimi anni sta proponendo sul mercato dei dispositivi di alta qualità e all’avanguardia e oggi, il suo G14, il suo entry-level viene messo in doppio sconto su eBay: 44% + 5€ con il codice PSPRSETT24 per un prezzo finale di 106,90€.

eBay lancia la doppia offerta sul Motorola G14: venduto ad un prezzaccio

Il Motorola G14 è uno smartphone Android di fascia media che si distingue per le sue ottime capacità nel campo dell’imaging, ideale anche per gli utenti più esigenti. Il suo ampio display Touchscreen da 6.5 pollici offre una risoluzione di 1600×720 pixel, garantendo una visualizzazione chiara e dettagliata dei contenuti multimediali.

Grazie a queste caratteristiche, il Motorola G14 si posiziona tra i migliori della sua categoria in termini di qualità del display. Sul fronte delle funzionalità, il Motorola G14 non lascia nulla al caso. Supporta la connettività LTE 4G, che assicura un trasferimento dati rapido e una navigazione in internet fluida.

A ciò si aggiunge il supporto per il Wi-Fi e il GPS, rendendolo un dispositivo completo per qualsiasi tipo di utilizzo, sia lavorativo che personale. Uno dei punti di forza di questo smartphone è senza dubbio la fotocamera. Con una risoluzione di 50 megapixel, il Motorola G14 è in grado di scattare foto di alta qualità, con una risoluzione massima di 8165×6124 pixel.

Inoltre, permette la registrazione di video in full HD alla risoluzione di 1920×1080 pixel, garantendo filmati fluidi e nitidi. Infine, lo smartphone si distingue anche per il suo design sottile ed elegante, con uno spessore di soli 8 mm.

Su eBay, oggi, il Motorola G14 viene doppiamente scontato: 44% + 5€ con il codice PSPRSETT24 per un prezzo finale di 106,90€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.