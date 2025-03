Motorola edge 50 neo: con il super sconto Amazon risparmi più di 140€

Amazon ha lanciato una promozione da capogiro su uno degli smartphone più ambiti del momento! Si tratta del Motorola edge 50 neo, al momento disponibile a soli 285 euro con un super sconto del 34%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare più di 140 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della maxi offerta, è un’occasione davvero irripetibile!

Motorola edge 50 neo: le caratteristiche tecniche dello smartphone

Il Motorola edge 50 neo è un dispositivo tech davvero all’avanguardia che ti lascerà a bocca aperta per le sue innovative specifiche tecniche.

In primis, è dotato di un brillante schermo Super HD (1220p) pOLED da 6,36 pollici che regala una visualizzazione impeccabile in qualsiasi condizione di luce esterna, offrendo immagini sempre nitide dai colori vividi e i dettagi minuziosi.

Una delle sue caratteristiche di spicco è sicuramente la Fotocamera Sony LYTIA 700C con teleobiettivo e zoom grazie alla quale potrai sbizzarrirti a realizzare foto e video perfetti, anche nelle ore notturne. Inoltre vanta una memoria interna da 256 GB con anni di aggiornamenti così da poter archiviare tutti i tuoi file in modo sicuro, oltre ad utilizzare il dispositivo sempre in maniera efficiente nel tempo.

Non è da meno la sua estesa batteria da 4310mAh he ti assicura un’autonomia lunghissima che supera le 24 ore. Allo stesso tempo, la ricarica veloce da 68W consente di avere l’energia di cui hai bisogno in pochi minuti.

Oggi il Motorola edge 50 neo è disponibile su Amazon a soli 285 euro con un super sconto del 34%. Questo vuol dire che potrai risparmiare più di 140 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Approfitta il prima possibile della maxi offerta, è un’occasione davvero irripetibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.