Motorola edge 50 neo ad un prezzo mai visto prima: solo su Amazon

Oggi su Amazon trovi un’offerta pazzesca per quanto riguarda uno degli smartphone più innovativi in circolazione! Si tratta del Motorola edge 50 neo, al momento disponibile a soli 289 euro con un mega sconto del 32%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 140 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, potrai ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Non aspettare oltre, una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Motorola edge 50 neo: tutte le specifiche tecniche dello smartphone

Il Motorola edge 50 neo è uno smartphone all’avanguardia che oggi puoi portare a casa ad un prezzo davvero mai visto prima.

Si caratterizza per uno schermo Super HD (1220p) pOLED da 6,36 pollici che garantisce una visualizzazione impeccabile con qualsiasi condizione di luce esterna. Questo vuol dire che potrai visualizzare, modificare e condividere foto e video con qualità cinematografica su uno schermo sempre nitido e luminoso.

Un’altra qualità davvero importante è la sua enorme batteria da 4310mAh che offre un’autonomia estesa di oltre 24 ore, mentre la Ricarica TurboPower da 68 W o quella wireless da 15 W permette di avere l’energia sufficiente per una giornata in pochissimi minuti.

Non è da meno la sua Fotocamera Sony LYTIA 700C con teleobiettivo e zoom attraverso la quale potrai esprimere la tua personalità con disinvoltura realizzando foto e video bellissimi, anche in movimento e da qualsiasi distanza, con qualsiasi condizione di luce esterna.

Oggi il Motorola edge 50 neo è disponibile su Amazon a soli 289 euro con un mega sconto del 32%. Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 140 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, potrai ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Non aspettare oltre, una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.