Morpheus, lo spyware italiano che si finge un update e ti ruba tutto: come proteggersi

Nel panorama già affollato delle minacce digitali, emerge un nome che fino a pochi giorni fa era sconosciuto: Morpheus.

Non si tratta di un semplice malware, ma di uno spyware avanzato, con caratteristiche che lo rendono particolarmente insidioso perché progettato per operare senza lasciare tracce evidenti. Secondo le prime analisi, ci sarebbero elementi che collegano questo software a una società italiana attiva da anni nel settore delle intercettazioni legali.

Il dato che colpisce non è solo la provenienza, ma il modello: Morpheus viene descritto come uno spyware “low cost”, più accessibile rispetto a strumenti sofisticati utilizzati da governi e intelligence. Una svolta che cambia completamente lo scenario della sicurezza digitale.

La forza di Morpheus sta nella sua modalità di diffusione. Non sfrutta falle tecniche particolarmente complesse, ma punta su un meccanismo semplice e psicologicamente efficace: ingannare l’utente.

Le indagini mostrano che il malware può arrivare tramite messaggi che sembrano provenire dal proprio operatore telefonico, invitando a installare un presunto aggiornamento di sistema. In realtà, dietro quell’installazione si nasconde il software spia.

Una volta attivo, il programma sfrutta le funzioni di accessibilità di Android per osservare tutto ciò che accade sullo schermo e interagire con le app. Questo gli consente di operare in profondità, senza richiedere permessi sospetti all’apparenza.

Cosa può fare davvero questo spyware

Qui si capisce perché Morpheus non è un malware qualsiasi. Le sue capacità vanno ben oltre il semplice furto di dati.

Secondo le analisi tecniche, può:

leggere contenuti sullo schermo e intercettare comunicazioni

acquisire accesso a servizi di messaggistica come WhatsApp

registrare audio, video e screenshot

controllare il dispositivo da remoto

In alcuni casi riesce addirittura ad aggirare i sistemi di sicurezza visivi, come gli indicatori di utilizzo di microfono e fotocamera, rendendo la sua presenza ancora più difficile da individuare.

Questo tipo di comportamento rientra nella definizione classica di spyware: software progettati per raccogliere informazioni personali e trasmetterle a terzi senza che l’utente ne sia consapevole.

Negli ultimi anni, l’Italia è già finita sotto i riflettori per la produzione di strumenti di sorveglianza digitale destinati a governi e forze dell’ordine.

Morpheus introduce però un elemento nuovo: la democratizzazione dello spyware. Se strumenti di questo tipo diventano più economici e accessibili, il rischio non riguarda più solo target “sensibili” come giornalisti o attivisti, ma potenzialmente chiunque.

Questo sposta il problema dalla sicurezza “di nicchia” alla sicurezza quotidiana, quella che riguarda chi usa lo smartphone per lavorare, comunicare, gestire conti e dati personali.

Cosa cambia per chi usa uno smartphone ogni giorno

Il punto più delicato è proprio questo: Morpheus non richiede competenze tecniche elevate da parte dell’attaccante e sfrutta abitudini comuni degli utenti, come installare aggiornamenti o cliccare su notifiche. In pratica, trasforma comportamenti normali in possibili punti di vulnerabilità.

Non è un caso che gli esperti continuino a ribadire alcune regole di base: evitare installazioni da fonti sconosciute, diffidare di messaggi improvvisi e controllare sempre l’origine degli aggiornamenti. Ma con strumenti sempre più sofisticati, anche queste precauzioni iniziano a non bastare del tutto.

Morpheus rappresenta quindi qualcosa di più di una nuova minaccia: è il segnale che la linea tra sicurezza e rischio si sta assottigliando, proprio mentre lo smartphone è diventato il centro della vita digitale di milioni di persone.

E a quel punto la domanda non è più se esista uno spyware capace di entrare nei nostri dispositivi, ma quanto sia facile, oggi, farlo senza che ce ne accorgiamo.