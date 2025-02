Mini Tastiera Illuminata Logitech a metà prezzo: offerta bomba su Amazon

Per lavorare nella massima versatilità ovunque tu sia, non puoi farti scappare la Mini Tastiera Illuminata Logitech MX Keys! Oggi è disponibile su Amazon a soli 64 euro con un maxi sconto del 50%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, a questo mini prezzo gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Mini Tastiera Illuminata Logitech MX Keys: specifiche tecniche e funzionalità

La Mini Tastiera Illuminata Logitech MX Keys è un gadget di ultima generazione che permette di lavorare o divertirsi nella massima efficienza ovunque tu sia.

La modalità di utilizzo è davvero super fluida grazie ai suoi tasti intelligenti leggermente concavi che si adattano alla forma delle dita, con dettatura vocale, microfono mute/unmute e tasti Emoji.

Tra l’altro questo modello è multi-dispositivo quindi puoi abbinarlo, ad esempio, ad un MX Master 3 o un MX Anywhere 3 per Mac contemporaneamente: in questo modo potrai digitare su più dispositivi in un unico flusso di lavoro ottimizzando i tempi e i risultati.

Un’altra caratteristica tecnica importante della tastiera è la sua batteria super potente tanto che, con una carica completa, potrai utilizzarla fino a 10 giorni no-stop o addirittura anche per 5 mesi senza retroilluminazione. Inoltre, il gadget è ricaricabile USB-C e bastano pochi minuti per ottenere l’energia di cui hai bisogno.

Per finire, questo articolo è anche super green in quanto le sue parti in plastica includono plastica riciclata post-consumer certificata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.