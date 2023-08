Migliori trucchi e funzioni di iPhone che non conosci

L’iPhone di Apple è uno degli smartphone più popolari al mondo e offre una vasta gamma di funzioni utili. Tuttavia, ci sono alcuni hack nascosti che puoi utilizzare per sfruttare al massimo il tuo dispositivo. In questo articolo, ti presenteremo 11 trucchi per iPhone che ti permetteranno di utilizzare il tuo smartphone in modo più efficiente e divertente.

11 hacks nascosti per sfruttare al massimo il tuo iPhone

1. Regola la luminosità della torcia del tuo iPhone

La torcia del tuo iPhone può essere troppo luminosa per alcune situazioni. Puoi regolare la luminosità della torcia accedendo al Centro di controllo e premendo a lungo l’icona della torcia. Qui puoi scegliere tra quattro livelli di luminosità per adattarla alle tue esigenze.

2. Fai una voce fuori campo durante la registrazione dello schermo del tuo iPhone

Se desideri fornire commenti o spiegazioni vocali durante la registrazione dello schermo del tuo iPhone, puoi attivare il microfono. Vai al Centro di controllo, premi a lungo l’icona di registrazione dello schermo e tocca il pulsante del microfono. In questo modo, il suono ambientale verrà registrato insieme al contenuto dello schermo.

3. Utilizza i pulsanti del volume per scattare una foto

Invece di toccare lo schermo per scattare una foto, puoi utilizzare i pulsanti del volume del tuo iPhone. Basta premere una volta il pulsante del volume su o giù per scattare una foto. Se desideri scattare foto in sequenza, puoi attivare l’opzione “Usa volume su per Burst” nelle impostazioni della fotocamera.

4. Scatta una foto durante la registrazione di un video

Se stai registrando un video e desideri scattare una foto contemporaneamente, puoi farlo senza interrompere la registrazione. Basta toccare il pulsante bianco accanto al pulsante di registrazione per scattare una foto mentre il video continua a registrare.

5. Applica effetti divertenti a iMessage

Per rendere le tue conversazioni iMessage ancora più divertenti, puoi aggiungere effetti speciali ai tuoi messaggi di testo. Tocca a lungo l’icona di invio blu per visualizzare gli effetti disponibili, tra cui effetti bolla del messaggio e effetti schermo.

6. Goditi Nature ASMR integrato sul tuo iPhone

Se ti piace l’ASMR, puoi utilizzare il tuo iPhone per ascoltare suoni di sottofondo rilassanti. Nelle impostazioni di accessibilità, attiva i suoni di sottofondo e scegli tra opzioni come oceano, pioggia e ruscello per un’esperienza ASMR naturale.

7. Nascondi le app senza disinstallarle

Se desideri nascondere un’app sulla schermata Home del tuo iPhone senza doverla disinstallare, puoi farlo facilmente. Premi a lungo sull’app e seleziona “Rimuovi app” e poi “Rimuovi dalla schermata Home“. L’app verrà spostata nella Libreria app, ma potrai accedervi scorrendo fino all’ultima pagina della schermata Home.

8. Blocca lo schermo per impedire alle persone di scorrere o scorrere

Se devi mostrare qualcosa sullo schermo del tuo iPhone a qualcuno e non vuoi che scorra o scorra da altre parti, puoi bloccare lo schermo utilizzando la funzione Accesso guidato. Abilita l’accesso guidato nelle impostazioni di accessibilità e segui le istruzioni per attivare e disattivare il blocco dello schermo.

9. Usa la calcolatrice scientifica del tuo iPhone

Il tuo iPhone include una calcolatrice scientifica integrata che può essere utile per calcoli più avanzati. Ruota il tuo iPhone in modalità orizzontale mentre sei nell’app Calcolatrice per accedere alla calcolatrice scientifica.

10. Usa il tuo iPhone come strumento di misurazione

Il tuo iPhone può essere utilizzato per misurare lunghezza, larghezza e altezza. Utilizza l’app Misura per puntare il tuo iPhone all’oggetto che desideri misurare e segui le istruzioni per ottenere la misurazione precisa.

11. Ricevi notifiche solo in un determinato momento

Se vuoi limitare le notifiche che ricevi sul tuo iPhone, puoi impostare un periodo specifico in cui riceverle. Nelle impostazioni delle notifiche, attiva il “Riepilogo pianificato” e seleziona le app da cui desideri ricevere le notifiche durante quel periodo.

Sfruttare al massimo le funzionalità nascoste del tuo iPhone può rendere l’esperienza utente ancora migliore. Provare questi hack ti permetterà di utilizzare il tuo dispositivo in modo più efficiente e divertente. Esplora le impostazioni del tuo iPhone e scopri cosa puoi fare per personalizzare il tuo smartphone e adattarlo alle tue esigenze specifiche.