Migliori app per trasformare foto in quadri

Il mondo dell’arte è stato completamente rivoluzionato dall’avvento della tecnologia AI. Adesso, puoi creare capolavori artistici in pochi minuti utilizzando il tuo smartphone. Le app di foto-pittura disponibili sul mercato ti consentono di trasformare qualsiasi selfie o foto in un dipinto istantaneo utilizzando filtri sbalorditivi che ti permetteranno di scegliere tra una vasta varietà di stili di pittura.

In questo articolo, analizzeremo alcune delle migliori app per creare dipinti istantanei con il tuo smartphone. Ognuna di queste app ha caratteristiche uniche che la rendono adatta a diverse esigenze. Vediamole una per una.

1. Prisma

Prisma è un’app facile da usare che ha dato il via alla mania dei filtri in stile artistico. Una volta scelta una foto e un filtro, Prisma applicherà immediatamente il filtro e ti mostrerà un’anteprima dell’immagine finale. Puoi quindi regolare l’intensità del filtro da 0 a 100 percento e puoi anche applicarlo solo allo sfondo o al soggetto.

La versione gratuita ha già molti filtri eccellenti, ma se vuoi sbloccare oltre 500 filtri ed effetti, dovrai abbonarti al piano Premium per $ 7,99/mese (o $ 39,99/anno se paghi una volta).

2. PicsArt

PicsArt è un’app completa per il fotoritocco con funzionalità di editing di selfie e video, layout di collage e una selezione di strumenti e filtri di abbellimento. All’interno di questi filtri, troverai alcune opzioni diverse che ti permetteranno di modificare completamente l’aspetto della foto selezionata in quella del dipinto di un artista. Puoi modificare la foto quasi alla perfezione e cambiare il filtro per creare arte digitale in pochi minuti.

PicsArt ha anche una sorta di social network nell’app, che fornisce contenuti di ispirazione quotidiana da altri utenti.

3. GoArt

GoArt è un’app progettata con una particolare attenzione alla capacità di stampare l’arte che crei. L’app utilizza la tecnologia AI per convertire la foto in un pezzo artistico. Sebbene crei un’immagine pulita e di qualità, l’elaborazione può richiedere alcuni minuti, a differenza della maggior parte delle opzioni istantanee. Tuttavia, come Prisma, GoArt ti consente di regolare l’intensità degli effetti per assicurarti che la grafica risultante sia di tuo gradimento.

Puoi scegliere tra vari stili artistici, incluso tutto, dall’espressionismo allo strutturalismo. Crea un capolavoro dopo l’altro e incorniciali sulle pareti di casa. L’unica nota negativa è che la maggior parte dei filtri si trova nella versione premium dell’app.

4. Photo Lab

Photo Lab è un’ottima opzione per le persone che desiderano aggiungere qualcosa in più alle loro pagine sui social media. La tecnologia basata sull’intelligenza artificiale è estremamente facile da usare ed eseguirà automaticamente modifiche, come il ritaglio, per te. Grazie a tali progressi tecnologici, non è necessario sapere come utilizzare Photoshop per creare arte digitale.

Dall’app, puoi caricare facilmente la tua immagine sui social media o condividerla su una piattaforma appositamente progettata per la condivisione di arte digitale. Photo Lab ha una vasta gamma di filtri disponibili, quindi puoi provarne di diversi per vedere quale si adatta a un’immagine specifica.

5. Insta Toon

Insta Toon si concentra esclusivamente sulla trasformazione delle tue foto in dipinti. Basta caricare un’immagine dal rullino fotografico o scattare una foto in tempo reale per iniziare. Ci sono una miriade di opzioni di filtro, inclusi schizzi in bianco e nero, dipinti ad olio e fumetti. Puoi salvare il nuovo pezzo come immagine fissa, GIF o video e condividerlo con chiunque. Puoi anche esportare in diverse risoluzioni, tra cui SD, HD e Full HD. Tuttavia, questa app è disponibile solo per iPhone.

6. BeCasso

BeCasso è un’app piena di filtri artistici di alta qualità ispirati ai tuoi artisti preferiti, come Vincent Van Gogh e lo stesso Picasso. Puoi selezionare il filtro che preferisci e applicarlo alla tua foto in pochi secondi. Uno degli aspetti più interessanti di questa app è la partnership con MyPostCard. Con un piccolo compenso, l’app trasformerà la tua nuova opera d’arte in una cartolina e la invierà a un indirizzo a tua scelta. Puoi utilizzare anche la sua partnership con CanvasPop per far apparire la tua bellissima creazione su qualsiasi cosa, da una t-shirt a un poster, tutto dall’interno dell’app. Sfortunatamente, questa app è disponibile solo per iPhone.