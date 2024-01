Microsoft scavalca Apple: è l'azienda con più valore al mondo

In un significativo cambio di guardia nel panorama aziendale globale, Microsoft ha recentemente superato Apple, diventando l’azienda pubblica con il maggior valore al mondo. Questo evento segna la fine di un’era per Apple, che ha mantenuto questo titolo per la maggior parte dell’ultimo decennio.

Microsoft soffia il primato di Apple: vale 2,89 trilioni di dollari

Per la prima volta in oltre due anni, Apple ha ceduto il suo posto di primato a Microsoft. Secondo i dati forniti da Bloomberg, Microsoft ha chiuso la giornata di venerdì con una capitalizzazione di mercato di 2,89 trilioni di dollari, superando di poco il valore di mercato di Apple, che si è attestato a 2,87 trilioni di dollari.

Apple aveva conquistato per la prima volta il titolo di azienda pubblica con il maggior valore al mondo nel 2011, detronizzando Exxon Mobil. Da allora, ha dominato la classifica, resistendo alle sfide di altri giganti tecnologici. Tuttavia, è la prima volta dall’ottobre 2021 che Microsoft chiude con una capitalizzazione di mercato superiore a quella di Apple.

Il 2024 ha visto un inizio lento per le azioni Apple, con numerosi analisti che hanno espresso preoccupazione per il rallentamento della domanda di smartphone. Questo rallentamento è in contrasto con la performance di Microsoft, le cui azioni sono aumentate del 3,3% finora nel 2024. Nel frattempo, le azioni di Apple hanno registrato una discesa del 3,4%.

Questo cambio di tendenza riflette non solo le preoccupazioni sul mercato degli smartphone ma anche la diversificazione e la resilienza del portfolio di Microsoft. Mentre Apple ha tradizionalmente dominato nel settore hardware con i suoi iPhone e altri dispositivi, Microsoft ha una presenza più diffusa in vari segmenti, inclusi software, servizi cloud e gaming.

Apple si prepara a pubblicare i risultati del primo trimestre del 2024 il 1° febbraio, coprendo la stagione dello shopping natalizio. Questo rilascio degli utili è atteso con grande interesse, poiché fornirà un’indicazione più chiara della posizione finanziaria dell’azienda e delle sue prospettive future. Inoltre, il rilascio degli utili arriva un giorno prima del lancio di Apple Vision Pro negli Stati Uniti, un evento che potrebbe avere un impatto significativo sulle azioni dell’azienda.

Il sorpasso di Microsoft su Apple come azienda pubblica di maggior valore al mondo è un momento significativo che evidenzia la dinamica mutevole del settore tecnologico. Mentre Apple cerca di riconquistare il suo posto di primato, questo evento sottolinea l’importanza della diversificazione e dell’innovazione in un mercato tecnologico sempre più competitivo.