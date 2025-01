microSD SanDisk da 1TB con adattatore al 51% di sconto Amazon

SanDisk è un’azienda leader nella produzione di memoria e dispositivi d’archiviazione e oggi, su Amazon, viene applicato un super sconto del 51% sulla sua microSD da 1TB con tanto di adattatore: costo finale di 75,76€.

microSD SanDisk: 1TB e adattatore, sconto extra large su Amazon (-51%!)

La microSD da 1TB è la soluzione ideale per chi ha bisogno di spazio extra per archiviare contenuti multimediali di alta qualità. Puoi registrare e conservare una quantità ancora maggiore di filmati in Full HD, oltre a video, foto, brani musicali e altri file. Che si tratti di contenuti personali o professionali, questa scheda ti offre tutto lo spazio necessario per creare, salvare e condividere i tuoi file.

Grazie alla velocità di trasferimento fino a 150 MB/s, questa microSD ti permette di spostare velocemente grandi quantità di dati, come trasferire fino a 1.000 foto in un solo minuto, risparmiando tempo e aumentando la produttività. La classe A1 ottimizza le prestazioni, garantendo un avvio rapido delle app e migliorando l’esperienza d’uso con il tuo smartphone.

Inoltre, la SanDisk Ultra microSD è compatibile con l’app SanDisk Memory Zone, disponibile nel Google Play Store, che ti aiuterà a gestire facilmente i tuoi file. Con questa app, puoi visualizzare, accedere e fare il backup dei tuoi dati in un unico spazio, trasferendo automaticamente i file dal dispositivo alla scheda di memoria per liberare spazio sul tuo smartphone.

Per un trasferimento rapido di file di grandi dimensioni, puoi utilizzare il lettore MobileMate USB 3.0, che consente di trasferire rapidamente i tuoi dati, perfetto per chi ha bisogno di spostare contenuti frequentemente.

