"Mi senti?": se rispondi a questa domanda al telefono ti svuotano il conto in un istante

Il telefono squilla in un pomeriggio qualunque, magari mentre siete occupati a lottare con il tappo di un barattolo di marmellata che non vuole saperne di aprirsi.

Guardate lo schermo: un numero geografico, apparentemente innocuo, forse di Roma o Milano. Rispondete e dall’altra parte una voce, spesso femminile e dal tono cordiale, esordisce con la più banale delle domande: “Pronto, mi senti?”.

Sembra l’inizio di una conversazione di cortesia, il preludio a un’offerta commerciale o a un banale errore di linea. Invece, in quel preciso istante, siete entrati in una zona grigia dove la vostra voce smette di essere uno strumento di comunicazione e diventa una chiave d’accesso. La nostra educazione è il varco perfetto per il malware umano. Rispondere “Sì” a quella domanda non è solo un atto di cortesia, ma è il rilascio inconsapevole di una firma biometrica che nel 2026 ha un valore inestimabile sul mercato nero dei dati.

La telefonata pericolosa che tutti ignoriamo

Il meccanismo è chirurgico. I truffatori non hanno bisogno di una lunga conversazione; a loro serve quel singolo fonema positivo, pronunciato con la vostra intonazione naturale. Una volta registrato, quel “Sì” viene utilizzato per autorizzare contratti, attivare servizi a pagamento o convalidare transazioni bancarie telefoniche. Il sistema di riconoscimento vocale della banca riceve la vostra voce reale che dice ‘Sì’, e il gioco è fatto.

C’è un dettaglio laterale che spesso sfugge: il rumore di fondo. Mentre voi cercate di capire chi sia l’interlocutore, i software di analisi acustica dei truffatori captano segnali ambientali. Il ronzio di un vecchio frigorifero di classe C, lo scatto metallico di una graffettatrice a braccio lungo o il ticchettio di una tastiera meccanica del 2015 forniscono informazioni preziose sul vostro profilo socio-economico. Siamo trasparenti anche quando restiamo in silenzio.

Nell’era dell’intelligenza artificiale generativa, essere maleducati al telefono è diventata una misura di sicurezza informatica. Se un numero sconosciuto vi pone una domanda chiusa, la risposta corretta non è il silenzio, ma una contro-domanda che rompa lo schema logico dell’algoritmo. Chiedere “Chi parla?” o “Cosa desidera?” senza mai usare particelle affermative manda in corto circuito il copione pre-registrato o costringe l’operatore umano a esporsi.

Nel 2026, la truffa si è evoluta. Non si tratta più solo di una registrazione grezza montata artigianalmente. Oggi, quei pochi secondi di audio vengono passati attraverso modelli di voice cloning che possono generare intere conversazioni con il vostro timbro. Basta un ‘Sì’ per mappare la frequenza della vostra laringe. Una volta ottenuta l’impronta, i truffatori possono chiamare i vostri parenti simulando un’emergenza, chiedendo soldi con la vostra voce esatta.

È un’estorsione emotiva che poggia su un pilastro tecnologico. Il consiglio degli esperti di cybersecurity è drastico: se non conoscete il numero, lasciate squillare. Se proprio dovete rispondere, fate finta di essere un nastro registrato o, meglio ancora, utilizzate la funzione di “Screening chiamate” che molti smartphone moderni offrono. Lasciate che sia un’intelligenza artificiale a parlare con un’altra intelligenza artificiale, mentre voi continuate a occuparvi del vostro barattolo di marmellata.

Non serve farsi prendere dal panico, serve solo cambiare l’impostazione predefinita del nostro cervello: il “Sì” è diventato un bonifico in bianco. In un mondo dove la biometria sta sostituendo le password, la vostra voce è la cassaforte. Trattatela come tale. Se vi capita di aver già risposto a una di queste chiamate, non aspettate che il conto si azzeri per agire. Esiste una procedura specifica per bloccare preventivamente le autorizzazioni vocali presso il vostro istituto di credito.