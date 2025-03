Meta rinnova Facebook: torna il focus sugli amici

Meta torna a sorprendere con un importante passo verso le origini della sua piattaforma più celebre: Facebook. La nuova e completamente rinnovata scheda Amici segna un ritorno alla centralità delle connessioni personali, mettendo in evidenza i contenuti condivisi dai propri contatti. Questo aggiornamento per l’app iOS, inizialmente lanciato negli Stati Uniti e in Canada, elimina le distrazioni e i suggerimenti algoritmici, trasformando una sezione marginale in uno spazio interamente dedicato a post, reel, compleanni e altre attività della rete sociale.

Gli utenti possono fissare questa scheda nella barra di navigazione inferiore accedendo alle impostazioni dell’applicazione. L’aggiornamento avviene automaticamente lato server, senza necessità di scaricare nuove versioni, anche se avere l’ultima versione dell’app potrebbe semplificare l’accesso alle novità. Per attivare la nuova funzione, basta cliccare sull’immagine del profilo e selezionare “Amici”.

Questa novità rappresenta il primo passo di un progetto più ampio, che vedrà il ritorno di molte funzionalità classiche di Facebook nel corso dell’anno. Con questa strategia, Meta mira a riscoprire il “magico” senso di connessione che ha caratterizzato la piattaforma nei suoi anni d’oro. In un mercato sempre più competitivo, dominato da social media come TikTok, questo ritorno alle radici potrebbe rivelarsi una mossa vincente per riconquistare utenti disillusi da un’esperienza percepita come troppo commerciale.

Inoltre, Meta offre nuove opzioni di personalizzazione della barra delle schede, permettendo agli utenti di adattare l’interfaccia alle proprie esigenze. Questo aggiornamento non è solo un cambio estetico, ma una vera e propria dichiarazione d’intenti per migliorare l’esperienza complessiva su Facebook, riaffermando il valore delle relazioni autentiche nel mondo digitale.