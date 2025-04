Meta lancia l'app standalone Meta AI basata su Llama 4

La tecnologia avanza, e con essa anche le opportunità di migliorare la nostra interazione con l’innovazione digitale. Meta AI, l’ultima creazione di Meta, rappresenta un passo avanti verso un’intelligenza artificiale accessibile e personalizzata. Questa app standalone, costruita sulla potente piattaforma Llama 4, si distingue per la sua capacità in termini di comunicazione e creatività, offrendo agli utenti un assistente vocale che va oltre le aspettative tradizionali.

Disponibile attualmente in Stati Uniti, Canada, Australia e Nuova Zelanda, Meta AI introduce un’esperienza di conversazioni vocali fluida e contestuale, integrandosi perfettamente con altre applicazioni. Questa caratteristica non solo consente agli utenti di dialogare con l’assistente anche durante l’uso di altre app, ma crea anche un ambiente digitale in cui la continuità e la personalizzazione diventano protagoniste.

Un elemento distintivo di questa tecnologia è la capacità di memorizzare informazioni personali, sfruttando i dati già condivisi sulle piattaforme di Meta. Questa funzionalità consente di offrire risposte e suggerimenti sempre più pertinenti, modellati sulle esigenze individuali. Ad esempio, gli utenti possono ottenere consigli personalizzati, eseguire ricerche online o persino creare immagini attraverso comandi testuali o vocali. La generazione immagini rappresenta uno degli aspetti più innovativi, fornendo uno strumento utile sia per professionisti che per appassionati di creatività.