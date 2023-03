L’ultimo Mondiale – disputatosi nel 2022 – è stato giocato tra il 20 novembre e il 18 dicembre. Un periodo certamente insolito per questa competizione, che storicamente è in estate che attira l’attenzione di milioni di appassionati di calcio. In Qatar ha trionfato l’Argentina, capitanata dalla stella Lionel “Leo” Messi. Ecco, proprio sul 10 dal sinistro magico sta girando una voce abbastanza insolita. E sì, c’entra l’ultimo top di gamma di Apple: iPhone 14 Pro.

Messi ha regalato un iPhone 14 Pro placcato d’oro a tutti i compagni di squadra?

Un prestigioso orologio a marchio Rolex o simili? Macché, secondo una voce che circola ormai con una certa insistenza in rete, Messi – capitano dell’Argentina campione del mondo 2022 – avrebbe regalato ad ogni singolo compagno di squadra un iPhone 14 Pro placcato d’oro.

Ogni smartphone è unico, perché sul retro riporta non solo il logo dell’albiceleste, ma anche numero di maglia e nome/cognome del giocatore. Anzi, a guardare bene, nella parte bassa della preziosa scocca posteriore, c’è anche il riferimento dell’azienda (iDesign Gold) a cui Messi si sarebbe rivolto per la realizzazione dell’esclusivo regalo.

La spesa totale si aggirerebbe intorno ai 200.000 euro. Che diciamoci la verità, per una star del calibro di Messi non è nemmeno una cifra così alta. Il fuoriclasse argentino al PSG li guadagna in un nanosecondo. Ma questo è un altro discorso…

La questione è: cosa c’è di vero in tutta questa storia? A quanto pare, NULLA. Si tratterebbe infatti di un’enorme bufala, che però nel frattempo ha già fatto il giro del mondo. Stando infatti al report di Clarin, con tanto di dichiarazioni di persone a conoscenza dei fatti, non c’è assolutamente niente di vero.

Messi non avrebbe chiesto all’azienda sopracitata di realizzare 35 iPhone 14 Pro placcati d’oro da consegnare agli altri campioni del mondo. L’imprenditore proprietario di iDesign Gold avrebbe messo in giro questa voce (potendo contare anche su una foto scattata a Parigi in occasione di un evento FIFA che lo immortala proprio accanto a Messi), rimbalzata un po’ ovunque, con l’obiettivo di pubblicizzare l’azienda.

Non importa che se ne parli bene o male, l’importante è che se ne parli. Giusto?

Immagine di copertina ©iDesignGold

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.