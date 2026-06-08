Memoria iPhone sempre piena, con questi 5 trucchi non devi cancellare niente

Liberare spazio non significa per forza eliminare foto, app o chat. iOS mette a disposizione strumenti che recuperano gigabyte lasciando intatto quello che ti serve.
Liberare spazio non significa per forza eliminare foto, app o chat. iOS mette a disposizione strumenti che recuperano gigabyte lasciando intatto quello che ti serve.
Roberto Torcolacci
Pubblicato il 8 giu 2026
Memoria iPhone sempre piena, con questi 5 trucchi non devi cancellare niente

Il primo intervento non cancella nulla: dalla versione iOS 11 l’iPhone può “scaricare” le app che non usi, rimuovendo il programma ma conservando i dati. Si va in Impostazioni, Generali, Spazio iPhone, si tocca l’app poco usata e si sceglie l’opzione di alleggerimento. L’icona resta, i tuoi documenti restano, sparisce solo il peso dell’applicazione; quando ti serve di nuovo, basta riscaricarla e ritrovi tutto al suo posto.

Quella stessa schermata — Impostazioni, Generali, Spazio iPhone — è il punto di partenza per capire dove se ne va la memoria. Mostra quanto spazio è occupato e quanto libero, e mette le app in fila per ingombro. La differenza è enorme: alcune occupano meno di 5 MB, altre superano il gigabyte da sole. Quasi sempre i veri responsabili sono foto e video.

Come liberare la memoria piena dell’iPhone

Spesso non serve disinstallare niente: basta svuotare la cache. È la memoria temporanea che le app accumulano, e i browser sono i peggiori. Per Safari il percorso è Impostazioni, Generali, Spazio iPhone, Safari, poi Dati siti web e “Rimuovi tutti i dati”. Cancellare e reinstallare un’app produce lo stesso effetto, perché la nuova copia riparte senza la zavorra accumulata negli anni.

Come liberare la memoria piena dell’iPhone-melablog.it

Poi c’è lo spostamento, non l’eliminazione: iCloud+. Conserva foto, contatti, documenti e backup togliendoli dalla memoria locale. Lo spazio gratuito è di 5 GB, una soglia che non cambia dal lancio del servizio nel 2011, e che oggi si riempie in fretta. Per ampliarla si paga: 0,99 euro al mese portano a 50 GB, 2,99 euro a 200 GB, e l’upgrade vale anche come copia di sicurezza dell’intero telefono.

L’eccezione che la schermata di sistema nasconde riguarda proprio i file più pesanti. La musica scaricata da Apple Music o Spotify e i film salvati da Netflix occupano molto, ma non si rimuovono dal menu dello spazio: vanno eliminati dall’interno di ciascuna app. In Spotify si apre Libreria, si tocca “Scaricati” e da lì si svuotano playlist e album premendo sul pallino verde con la freccia; in Apple Music il meccanismo è quasi identico. Le chat di WhatsApp seguono la stessa logica: gonfiano la memoria col tempo e si sfoltiscono solo dentro l’app.

Il paradosso è lì: lo strumento che iOS offre per fare ordine elenca quasi tutto tranne i gigabyte che pesano davvero, quelli dei contenuti scaricati dai servizi in streaming. Chi guarda solo la classifica delle app rischia di togliere il superfluo e lasciare intatto l’ingombrante.

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