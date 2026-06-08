Dietro all’iPhone c’è un tasto segreto che in pochi conoscono: ecco cosa succede se lo premi 2 o 3 volte

Questa funzione, nota come Tocca Retro, trasforma il modo in cui si interagisce con il telefono, rendendo più immediate operazioni che normalmente richiederebbero diversi passaggi sullo schermo.

Il tasto segreto si basa sui sensori integrati nell’iPhone, come l’accelerometro e il giroscopio, che rilevano i tocchi sul retro del telefono. Premendo due o tre volte, il telefono può eseguire automaticamente funzioni come aprire il Centro di Controllo, catturare uno screenshot, attivare o disattivare la modalità silenziosa, avviare un’applicazione specifica o richiamare funzioni di accessibilità. In pratica, il telefono interpreta il gesto come un comando immediato, eliminando la necessità di navigare manualmente tra menu e impostazioni.

Come attivare e personalizzare la funzione

Attivare il tasto segreto è semplice e rapido. È sufficiente accedere a Impostazioni > Accessibilità > Tocco > Tocca Retro, e scegliere se associare il doppio o triplo tap a una determinata azione. La personalizzazione consente di decidere quali funzioni attivare in base alle proprie esigenze quotidiane. In questo modo, è possibile avere a portata di mano operazioni di uso frequente, rendendo l’iPhone più funzionale senza aggiungere pulsanti fisici o complicazioni software.

L’utilizzo del tasto segreto migliora significativamente l’esperienza d’uso del telefono. Consente di ridurre i tempi necessari per accedere a funzioni essenziali, rendendo più efficiente l’uso del dispositivo, soprattutto per chi lavora in mobilità o ha bisogno di operazioni rapide. È particolarmente utile per chi utilizza l’iPhone con una sola mano, poiché permette di eseguire comandi senza dover spostare le dita su tutto lo schermo. Inoltre, questa funzione può sostituire in parte l’uso del tasto laterale o del Control Center, riducendo l’usura fisica dei pulsanti e semplificando la navigazione tra le funzioni più comuni.

Per utilizzare il tasto segreto al meglio, è sufficiente applicare un tocco leggero sul retro dell’iPhone; non serve premere con forza. La funzione può essere combinata con le Shortcut di iOS, consentendo di creare sequenze di comandi più complesse, adattate alle esigenze personali. È compatibile con tutti gli iPhone dotati di iOS 14 o versioni successive, inclusi i modelli con Touch ID o Face ID. Gli utenti possono quindi configurare scorciatoie personalizzate per semplificare attività quotidiane come inviare messaggi, aprire app o attivare funzioni multimediali.

Il doppio o triplo tap sul retro dell’iPhone rappresenta una funzione versatile, rapida e poco conosciuta, che permette di sfruttare al massimo le potenzialità del telefono, migliorando la produttività e semplificando l’uso quotidiano del dispositivo senza aggiungere complessità. Questa scorciatoia segreta è un esempio di come anche gesti semplici possano trasformare l’esperienza d’uso, rendendo lo smartphone più intuitivo e funzionale.