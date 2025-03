Maxi Offerta di Primavera: Amazon Fire TV Serie 4 a metà prezzo su Amazon

Grazie alla Festa delle Offerte di Primavera, oggi puoi acquistare l’ultimissimo modello di Smart TV lanciato da Amazon ad un prezzo stracciato! Parliamo dell’Amazon Fire TV Serie 4, al momento disponibile a soli 299 euro con un super sconto del 50%.

La spedizione è gratuita ed è possibile anche effettuare il pagamento in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile dell’offertona, è davvero un’occasione più unica che rara!

Amazon Fire TV Serie 4: il cinema a casa tua ad un prezzo mini

L’Amazon Fire TV Serie 4 è l’ultimo modello di Smart TV lanciato da Amazon che permette di trasformare il salotto di casa in una vera e propria sala cinematografica.

Con questo gioiellino potrai immergerti letteralmente in tutti i film e le serie TV che preferisci grazie al supporto per la qualità vivida 4K Ultra HD, HDR 10, HLG e Dolby Digital Plus. In particolare, il 4K Ultra HD e l’HDR 10 offrono un’immagine più nitida e vivace, con colori più brillanti rispetto al full HD 1080p.

Questo modello consente, inoltre, di guardare i tuoi contenuti preferiti con abbonamenti a Netflix, Prime Video, Disney+ e così via. Inoltre nella promozione è incluso un telecomando vocale Alexa quindi con dei semplici comandi vocali potrai trovare app, film e serie TV, oltre a controllare il meteo, i risultati sportivi e tanto altro.

Per finire, il dispositivo è dotato di 3 ingressi HDMI per collegare la TV via cavo o satellitare e la console per videogiochi. Invece potrai utilizzare l’ingresso HDMI eARC per le apparecchiature audio così da ottenere un suono migliore.

