Malware su macOS: un fenomeno da non sottovalutare

Sono finiti i tempi in cui i possessori di Mac potevano dormire sonni tranquilli lato sicurezza: oggi sono diversi i malware su macOS presenti in rete.

Nonostante Windows resti la “preda” preferita dai cybercriminali, sono diversi gli hacker che hanno spostano le loro mire sull’ecosistema Apple.

In questo senso, al giorno d’oggi, navigare online è pericoloso anche per gli utenti macOS. Se l’OS in questione offre un’ottima base, minacce come il phishing e forme raffinate di attacco possono colpire trasversalmente qualunque tipo di piattaforma.

Individuare e attuare una strategia di protezione digitale è pressoché indispensabile, anche per chi lavora abitualmente in ambiente Mac. Affidarsi a uno strumento specifico, come Mac Internet Security X9 di Intego, rappresenta senza ombra di dubbio un’ottima base di partenza.

Malware su macOS? Non sono più un’eccezione alla regola

Se fino a poco fa i sistemi macOS costituivano una piccola nicchia di mercato, oggi il numero di utenti è cresciuto a dismisura.

Un antivirus specifico in tal senso è una scelta ideale. Mac Internet Security X9 si propone come un antivirus ad alto livello di efficacia, in grado di agire scansionando, individuando e disattivando qualunque tipo di pericolo malware in ambiente Mac (anche se tale strumento risulta efficace anche si Windows).

Il firewall intelligente integrato, inoltre, consente di proteggere il computer in uso rispetto ad eventuali tentativi di intromissioni esterna. Mac Internet Security X9 agisce in maniera efficace anche lato privacy, impedendo la raccolta di dati personali da parte di app di terze parti.

Il design user friendly dell’antivirus poi, permette di elevare la sicurezza digitale senza rinunciare a un’interfaccia elegante e piacevole.

Quanto costa Mac Internet Security X9?

Grazie all’attuale promozione è possibile ottenere tutta la sua protezione a soli 19,99 euro all’anno invece dei 49,99 euro del prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.