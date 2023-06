macOS Sonoma: fine del supporto per i plug-in di posta legacy

Con l’introduzione di macOS Sonoma, l’ultimo sistema operativo per i dispositivi Mac, Apple ha portato molte nuove funzionalità e miglioramenti. Tuttavia, insieme a queste novità entusiasmanti, l’azienda ha deciso di interrompere il supporto per i plug-in di posta legacy, il che potrebbe comportare alcuni problemi per alcune app di terze parti.

macOS Sonoma blocca i plug-in di posta legacy

Tradizionalmente, i plug-in di posta hanno consentito agli sviluppatori di estendere le funzionalità dell’app Mail di Apple, offrendo agli utenti un’esperienza personalizzata e arricchita. Tuttavia, con macOS Sonoma, Apple ha confermato ai laboratori WWDC 2023 che i plug-in di posta legacy non saranno più supportati.

Questa decisione potrebbe non influire sulla maggior parte degli utenti, ma alcune app di terze parti che si basavano su questi plug-in potrebbero non funzionare correttamente o addirittura smettere del tutto di funzionare. Ad esempio, AltStore, un’app che utilizza un plug-in dell’app di posta per connettersi all’ID Apple dell’utente e generare i certificati necessari per firmare le app, non sarà più compatibile con macOS Sonoma.

Tuttavia, Apple non ha abbandonato completamente il concetto di estensioni per l’app Mail. L’azienda ha introdotto l’API MailKit in macOS Monterey, che offrirà un nuovo modo per creare estensioni di posta. Pertanto, in futuro, gli sviluppatori dovranno utilizzare questa API per creare estensioni per l’app Mail. È importante notare che, nonostante l’API MailKit offra più livelli di sicurezza, è significativamente più limitata rispetto ai plug-in di posta legacy. Ciò potrebbe comportare alcune restrizioni nelle funzionalità delle estensioni.

Nel caso di AltStore, gli sviluppatori hanno già annunciato su Twitter che stanno lavorando a un nuovo metodo di autenticazione, poiché l’attuale plug-in di posta non è più compatibile con macOS Sonoma. Questo dimostra l’impegno degli sviluppatori nel fornire una soluzione alternativa per i loro utenti, nonostante l’abbandono dei plug-in di posta legacy da parte di Apple.

PSA: Confirmed in WWDC labs that legacy Mail plug-ins are NOT supported on macOS Sonoma. MailKit-based extensions are the only supported method going forward. AltServer’s Mail plug-in will no longer work once you update, but we’re working on a new method we hope to release soon. — AltStore.io (@altstoreio) June 14, 2023

Per gli utenti di macOS Sonoma, è importante essere consapevoli di questa discontinuità nel supporto dei plug-in di posta legacy e valutare l’impatto che potrebbe avere sulle app di terze parti che utilizzano tali estensioni. Potrebbe essere necessario cercare alternative o contattare gli sviluppatori delle app per verificare se è previsto un aggiornamento per adattarsi alle nuove API.

Apple continua a cercare modi per migliorare la sicurezza e l’affidabilità del suo ecosistema, ma è essenziale bilanciare tali miglioramenti con la compatibilità delle app di terze parti e le esigenze degli utenti. L’introduzione dell’API MailKit è un passo in questa direzione, ma è importante monitorare come gli sviluppatori si adatteranno a questi cambiamenti e quali alternative saranno disponibili per gli utenti interessati.

Con macOS Sonoma, Apple dice addio ai plug-in di posta legacy, aprendo la strada a nuove estensioni basate sull’API MailKit. Mentre alcuni utenti potrebbero non notare alcun impatto, gli sviluppatori di app di terze parti dovranno lavorare per adattarsi a queste modifiche e garantire la continuità delle funzionalità offerte dalle loro app. Resta da vedere come questa transizione influenzerà l’ecosistema delle app di posta per macOS Sonoma e come gli sviluppatori risponderanno alle nuove sfide che si presentano.